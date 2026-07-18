騙徒冒總裁呃$1450萬　警打擊電話騙案拉61人　再破低息貸款騙案

警方打擊電話騙案行動，今年首5個月的電話騙案，比去年同期上升；其中「猜猜我是誰」接獲1,385宗，按年上升九成三，平均每宗案件損失逾6萬元。警方發現多了騙徒假扮受害人的上司和同事，甚至是公司合作夥伴，建議公司注意內部資金轉帳審批流程。另外警方又打擊低息貸款騙案拘捕5人，包括主腦及骨幹成員。



電話騙案比去年同期上升 首5個月失$7.2億

商業罪案調查科情報組總督察何明慧公佈數字，顯示今年（2026年）首5個月，警方共接獲16,682宗詐騙案，佔整體罪案（35,219宗）47.4%。詐騙案中超過兩成（22.5%）為電話騙案，共3,766宗，涉款港幣7.2億元。而電話騙案較2025年同期上升46.3%（+1,192宗），損失金額更上升66.6%。

電話騙案中，騙徒最常用犯案手法是假冒客服，此手法佔電話騙案四成。騙徒會冒充銀行、電訊公司、網購平台等機構的客服人員，聲稱受害人帳戶異常、交易有問題，又或者採購了其他服務，例如係保險服務等等，從而誘騙受害人提供個人及銀行資料，又或騙取受害人支付一系列手續費。

當中單一最大損失的假冒客服案，一名56歲受害人，今年1月收到一個自稱某支付平台的職員電話，聲稱他登記了一個月費＄1,000的保險計劃；若要取消，就要將所有存款轉帳到另外幾個騙徒的戶口做保證金。受害者不虞有詐，將300幾萬存款入了騙徒5個戶口，騙徒其後失蹤始發現被騙。

除假冒客服案件之外，「猜猜我是誰」騙案今年亦都有明顯上升趨勢,。今年1月到5月警方共接獲1,385宗「猜猜我是誰」案件，比起上年同期717宗上升幅度達到93.2%，總損失額達到$9500萬，即每宗案件平均損失6萬多港元。

扮公司合作伙伴總裁 改來電呃$1450萬

除了扮親朋好友，近期更加多假扮受害人上司、同事，甚至公司合作伙伴。由於好多時工作上同以上人士有資金轉帳請求的情況，結果令受害人比較容易受騙，今年接獲損失最大的一宗案件入面，騙徒更加懷疑利用技術去更改來電號碼，令到接聽人員誤以為是其身處外國公司的總裁要求匯款，遂將總值$1,450萬港幣匯到騙徒帳戶，直到銀行發此筆大額轉帳，跟母公司確認才發現受騙。

警方建議私人公司要審視內部轉帳審批流程，例如要加入書面確認，或者如對來電者身份有懐疑，收線之後再以認知的正確電話號碼回電核實，以防受騙。

「石階」行動拉61人 低息貸款誘騙個人資料

商業罪案調查科督察劉詩慧指，本月2日至17日期間的全港行動共拘捕61人，包括46男15女，年齡介乎17至82歲。被捕人涉嫌與54宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉款高達$3,100萬元，其中10宗針對22名年齡介乎67歲至94歲的長者。騙徒假扮長者親友，聲稱受傷急需「醫藥費」，或被捕需要「保釋金」，更派人上門收取現金。行動中，警方拘捕多名負責收錢的騙徒，並成功起回約$55萬元贓款。

工廈單位闢電話中心 低息貸款誘騙個人資料

西九龍總區科技及財富罪案組督察龍緯權指，警方於本月14日成功搗破一個自去年9月開始營運，以低息貸款作招徠的本地電話詐騙集團。該集團租用工廈單位作為「電話中心」，假冒財務公司或銀行職員以隨機致電（Cold Call）形式向受害人推銷低息、即時批核貸款。受害人同意後，騙徒再以收「行政費」為由，誘騙受害人將錢轉入指定戶口，最終受害人既無得到貸款，同時亦遭受「行政費」損失。

行動中，警方拘捕包括主腦在內的5名骨幹成員，檢大批手機、電腦及「推銷講稿」，其中部份人具黑社會背景。此集團牽涉騙案最少有241名受害人，涉款約$200萬元。

警方呼籲市民，接獲陌生來電時必須保持冷靜並核實對方身份；同時警告年輕人及求職者，切勿因「搵快錢」而借出或賣出銀行戶口，以免淪為洗黑錢工具而負上刑責。

特別是暑假剛開始，有不少畢業生搵工，甚至放暑假的學生搵暑期工。求職市民必須提高警覺，切勿輕易相信以「刷單員」、「下單員」或「點讚員」等作招徠的招聘廣告，這些極可能是騙案。若果該公司要求求職者要用自己的戶口幫公司收付款，又或者甚至要你以個名義去幫公司去財務公司借貸，更加應該要提高警覺。因為一般公司都應該有自己戶口而不會用求職者的私人戶口去做資金周轉，更加不應該要以個人名義去背上債務，這可能會令求職者墮入洗黑錢集團的圏套，又或者是求職貸款騙局。

市民如有懷疑，可以以「防騙視伏App」入面查詢版面做詐騙風險評估，亦可以致電18222防騙易熱線查詢。