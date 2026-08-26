猜猜我是誰︱涉扮家人呃兩老翁15萬保釋金　53歲馬來西亞女子被捕

警方於8月18及19日接獲兩名分別80及88歲男子報案，指早前收到懷疑騙徒來電，對方聲稱是其家人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要分別繳付10萬及5萬元「保釋金」。兩名受害人同日分別於秀茂坪區及黃大仙區將現金交予一名女子，其後聯絡家人求證後發現受騙，遂報案求助。秀茂坪警區刑事部人員接手調查案件，昨日（25日）在尖沙咀彌敦道一賓館拘捕該名53歲馬來西亞籍持護照女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，她現正被扣留調查。



秀茂坪警區刑事部人員接手調查案件，昨日（25日）在尖沙咀彌敦道一賓館拘捕該名53歲馬來西亞籍持護照女子。（資料圖片）

警方高度關注電話騙案，並呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁十年，市民切勿以身試法。