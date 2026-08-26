海關青衣私樓單位搗600呎私煙倉　拘28歲男檢$830萬貨

海關今午（26日）在青衣反私煙，搗破一個隱藏於私人屋苑內的私煙儲存、包裝及分銷中心，檢獲約186萬支懷疑私煙，估計市值約830萬元，應課稅值約610萬元，並拘捕一名28歲本地男子。



海關在青衣一私人屋苑單位，搗破私煙儲存、包裝及分銷中心，檢獲約186萬支懷疑私煙，估計市值約830萬元，應課稅值約610萬元。（海關提供）

今午約1時，海關人員在青衣一帶進行反私煙巡查，在一個私人屋苑停車場，發現一名可疑男子正將多個大型尼龍袋搬上一輛七人車。關員隨即上前截查，在尼龍袋內搜獲大批懷疑私煙，遂即時拘捕該名男子。

海關在青衣一私人屋苑單位，搗破私煙儲存、包裝及分銷中心，檢獲約186萬支懷疑私煙，估計市值約830萬元，應課稅值約610萬元。行動中拘捕一名男子。（海關提供）

關員其後在現場檢獲的物品中，發現大批已預先分裝好的懷疑私煙，相信有人正分銷私煙。經深入調查後，關員鎖定該私人屋苑內一個面積約600平方呎的住宅單位，懷疑為私煙儲存倉庫，並在內搜獲大批懷疑私煙。

海關在青衣一私人屋苑單位，搗破私煙儲存、包裝及分銷中心，檢獲約186萬支懷疑私煙，估計市值約830萬元，應課稅值約610萬元。行動中拘捕一名正搬運私煙上七人車的男子（海關提供）

初步調查顯示，犯罪集團意圖利用保安嚴密、隱蔽性較高的私人屋苑住宅單位，作為私煙儲存、包裝及分銷中心。被捕男子將私煙分門別類並包裝成包裹後，分銷至全港各區。涉案私煙涵蓋多個品牌，以迎合不同地區顧客的需求。

海關在青衣一私人屋苑單位，搗破私煙儲存、包裝及分銷中心，檢獲約186萬支懷疑私煙，估計市值約830萬元，應課稅值約610萬元。（海關提供）

海關相信，是次行動已搗破一個供應全港各區的私煙儲存及分銷中心。案件仍在調查，海關會繼續追查私煙來源及去向，不排除稍後會有更多人被捕。

海關提醒市民，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑走私活動。