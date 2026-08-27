apm阿婆摑女童前傳｜兩童搶籃球驚動家長　女童母親先摑男童外婆

觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」昨午（26日）發生的爭執案，一名老婦推撞及大力掌摑一名女童的影片在網上瘋傳，女童被打至跌倒地上，觸發大人混戰。警方事後拘捕3人，包括男童的母親和外婆，以及遇襲女童的母親。事件中，4人受傷送院。



消息指，事件前傳是案中男童及5歲女童，在apm大堂的籃球玩樂設施玩耍期間，二人因搶籃球而爭執。事件隨即驚動雙方家長，戰線「由細路變大人」，女童的34歲姓徐母親，首先掌摑男童的68歲姓梁外婆，梁婦隨即還手打徐婦。糾纏之間，梁婦再推撞及掌摑女童，導致女童右臉紅腫。

片段可見，老婦大力推撞及掌摑一名女童。（Threads@one_mushroooom）

事發於周三（26日）下午4時44分，一名68歲姓梁老婦，與其34歲姓吳女兒，帶同外孫兒一同到apm玩耍。其間，外孫兒與一名5歲陌生女童，因使用遊戲設施時發生爭執。雙方家長隨即爆衝突，梁婦、吳婦及徐婦均有爭執糾纏。

警員接報到場調查，梁婦面部紅腫及臀部疼痛，吳婦左邊面近鼻有紅痕，手部受傷；5歲女童右臉紅腫，其母親亦面部紅腫。

梁婦和吳婦兩母女涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，梁婦另涉「普通襲擊」，女童母親涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，所有被捕人現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進，4人均保持清醒，被送往基督教聯合醫院接受治理。

據了解，女童和其母親來自內地，持雙程證到港。

救護員到場，將受傷女童及其母親送院。(圖片來源：threads/one_mushroooom)

觀塘apm大堂有老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，隨後觸發混戰。（Threads@one_mushroooom）

事發影片可見，穿紅色上衣的老婦大力推撞一名女童，女童被嚇得呆立當場。老婦隨即再衝前大力掌摑女童，女童被打至跌坐地上。這時一名穿黑色上衣、疑似女童家長即時上前想對老婦動手，另一名穿連身裙女子則推開黑衣女子。雙方激烈爭吵，連身裙女子一度抓住黑衣女子喝斥：「你停喺度唔好走！」現場有人表示「報警」。