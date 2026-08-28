鬼油｜跨部門搗香港仔黑幫非法燃油供應鏈　檢4150升汽油拘一人

警方西區警區反三合會行動組聯同水警總區刑事部、消防處及海關，昨日（27日）展開跨部門聯合執法行動，瓦解一個活躍於香港仔避風塘、具三合會背景的非法燃油供應鏈。警方指出，該集團利用貨車將燃油運抵碼頭後以舢舨轉運，並將停泊在避風塘內的船作流動油庫，主要向走私船供應燃油。



人員在貨車及避風塘舢舨上，共檢獲約4,150公升「鬼油」，市值約9.3萬元，應課稅值約2.5萬元；並拘捕一名34歲涉案男貨車司機。



犯罪集團利用客貨車及貨車，將「鬼油」由其他地方轉運至香港仔魚類批發市場一帶碼頭。（王譯揚攝）

黑幫設避風塘流動油庫 貨車運碼頭快艇轉載供走私船

西區警區反三合會行動組及水警總區刑事部早前接獲情報，指一個有三合會背景的走私集團，在香港仔避風塘利用小艇或舢舨，即第四類別船隻，儲備非法燃油，並意圖透過塘內密集的船隻及繁忙的水道，避開警察監察。

經過深入調查及情報分析，警方發現走私集團先利用客貨車及貨車，將俗稱「鬼油」的未完稅燃油，由其他地方轉運至香港仔魚類批發市場一帶碼頭，再利用快艇轉運至避風塘，用停泊塘內的特定船隻作為流動油庫，非法儲存大量燃油。調查顯示，相關燃油供應予走私活動的船隻。

有見及此，西區警區反三合會行動組，聯同水警總區刑事部、消防處危險品執法組，以及香港海關港口及海域科海域調查組，經過情報交流及部署後，於昨日（27日）展開聯合執法行動，打擊非法柴油運送、儲存、轉注及供應活動。

貨車違規載1800升汽油 車上乏消防設備

行動中，消防在陸上停泊的一輛中型貨車上，檢獲約1,800升汽油，並截獲一名34歲男貨車司機，涉嫌違反《危險品條例》及《危險品管制規例》，將會被檢控。消防處檢走涉案汽油，並會向法庭申請充公。

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長楊俊華指，涉事地點附近為住宅屋苑，萬一發生火警，甚至爆炸，可以帶來極大傷亡及財物損失。另外，涉案中型貨車並沒有有效危險品車輛牌照，車上沒有裝置危險品車輛專用的消防設備。車上盛載危險品的容器，亦不符合《危險品管制規例》內對於包裝、標記及標籤法定要求。

走私集團利用快艇轉運至避風塘，用停泊塘內的特定船隻作為流動油庫。（王譯揚攝）

海關碼頭截車搜舢舨 檢「鬼油」再提控司機

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察陳倩絲補充，昨日（27日）晚上，人員在香港仔魚市場對出發現一部可疑貨車，貨車司機將車上載有懷疑未完稅汽油的膠桶，搬運到碼頭旁邊，執法人員隨即上前截停及拘捕該名司機，並在貨車上發現大量膠桶，桶內載有懷疑未完稅的汽油。及後，海關聯同水警總區刑事部，在香港仔避風塘發現一艘可疑舢舨，經搜查後，再檢獲共84桶懷疑未完稅汽油。

該名34歲男司機另違反《應課稅品條例》及《危險品條例》被捕，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。聯合行動中，共檢獲一部貨車、一艘舢舨，及合共4,150公升懷疑未完稅汽油，市值約9.3萬元，應課稅值約2.5萬元。據悉，涉案走私集團活躍了一至兩個月；有關「鬼油」比市價便宜約三成，每公升便宜6.06元。

香港海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察陳倩絲（左一）、消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長楊俊華（左二）、警務處西區警區刑事部總督察張蔚珊（右二）、及水警總區刑事部高級督察關嘉祺（右一）交代案件。（王譯揚攝）

警：跨部門行動已瓦解供油鏈 強調打擊走私絕不姑息

警方相信，跨部門聯合行動已成功瓦解位於香港仔一帶運作的非法燃油供應鏈，並打擊相關犯罪集團的運作及收入來源，案件仍在調查中，各部門不排除會進一步採取執法行動。

水警總區刑事部高級督察關嘉祺指，警方對於任何危害海上安全、運載或者販賣非法燃油，以及進行任何走私活動的違法行為，均會採取果斷執法行動，絕不姑息。

警方相信，跨部門聯合行動已成功瓦解位於香港仔一帶運作的非法燃油供應鏈。（王譯揚攝）

消防處呼籲市民，切勿過量儲存危險品。如果懷疑有不法分子非法儲存危險品，例如見到有人頻繁在工廠大廈單位搬運大量油桶及危險品容器，或現場傳出濃烈化學品或易燃氣體氣味，應立即舉報。如市民確保自己在安全情況下，甚至可以影相或拍片，上載到消防處「火警危險電子投訴平台」舉報，或透過24小時舉報熱線5577 9666聯絡消防。市民亦可致電海關24小時熱線182 8080，或透過海關舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk或網上表格，舉報懷疑非法燃油活動。

根據《危險品條例》，一般處所汽油儲存豁免量為25升，若過量儲存，即屬犯罪，一經定罪，最高可以被判處罰款2.5萬元及監禁6個月。而根據《應課稅品條例》，被發現載有未完稅汽油的車輛或噸位不超過250噸的船隻，均可被法庭或相關程序依法處理及沒收。另外，任何人如果處理、管有、售賣或購買未完稅汽油，即屬違法，一經定罪，最高可以被罰款100萬元及判監2年。