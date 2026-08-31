小欖簡約公屋地盤深夜落石屎　建築署指承建商違噪音例已發警告信

屯門小欖一個興建中的簡約公屋地盤，懷疑深夜仍在趕工，發出噪音及強光，滋擾到附近居民。有屯門區居民向《香港01》報料，指小欖簡約公屋地盤於上周六（29日）深夜至昨日（30日）凌晨依然未有停工。現場有大型車輛出入，居民更指昨晚「落石屎」發出噪音；地盤內多盞強光燈照射到民居，影響到附近居民作息。居民指該地盤已非首次深夜加班，只是今次情況最嚴重，最終不忍折磨報警求助。



建築署就事件回覆《香港01》，確認小欖青發街簡約公屋項目，有承建商在夜間進行工程，並曾於8月29號晚上7時後進行落石屎工程，涉嫌違反《噪音管制條例》。署方已向承建商發出警告信，及責成提交報告。



居民表示，上周六（29日）深夜，屯門小欖簡約公屋建築地盤內仍然燈火通明，有大型田螺車出入，亦有多盞強光燈照明。（讀者提供）

深夜仍開工「落石屎」 強光射向浪濤灣單位

有屯門區居民向《香港01》表示，上周六（29日）深夜，屯門小欖簡約公屋建築地盤內仍然燈火通明，有大型田螺車出入，而且亦有多盞強光燈照明。居民稱，當時地盤正在「落石屎」，聲音嘈吵，而且強光燈亦射向浪濤灣，嚴重影響民居。該名居民直斥：「完全冇人看管，做乜嘢都可以。」他難抵噪音，於午夜12時許打電話至青山警署投訴，地盤聲響持續到周日（30日）大約凌晨1時終於消停。該名居民透露，該地盤過往已不時逾時施工，「琴晚最犀利，平時都會做到好夜」。

夜間施工須申領許可證

根據《噪音管制條例》，任何人如在晚上7時至翌日早上7時，或在公眾假日的任何時間，在建築工地使用動力機械設備（如混凝土泵車、重型車輛等）進行建築工程，必須事先向環境保護署申領「建築噪音許可證」。

建築署：嚴肅跟進 向承建商發出警告信

建築署回覆《香港01》查詢指，一向重視工地管理，所有承建商均須嚴格遵守合約要求及相關法例。就小欖青發街簡約公屋項目懷疑有承建商在夜間進行工程，建築署高度關注。經調查後，確認有關承建商曾於8月29號晚上7時後進行落石屎工程，涉嫌違反《噪音管制條例》（第400章）第8（6）條發出的通知書「建築噪音許可證」 內的條款。

建築署已立即嚴肅跟進，向承建商發出警告信，並會將其表現反映在季度報告中，以及因應情況作出合適的規管行動。同時，署方已責成承建商提交報告，並立即檢討地盤作業情況並提出改善措施，提升地盤管理水平，以免同類事件再次發生。

建築署強調，所有由該署負責的建築工程合約內，已訂明承建商必須遵守《建築噪音條例》及相關許可證的條款。建築署及項目工程顧問團隊的駐地盤人員，會主動加強巡查轄下所有地盤，指導承建商必須嚴格遵守建築噪音許可證訂明的噪音管制。

署方補充，小欖青發街簡約公屋項目提供約4,200個單位，預計於2026年第三季落成。