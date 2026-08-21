藍田及秀茂坪8月份誘蚊器指數達26.4%　九龍城地盤蚊子滋生被檢控

食環署今（21日）公布8月份第4批白紋伊蚊誘蚊器指數，13個監察地區中共有7區指數超過10%，其中藍田及秀茂坪的指數最高，達26.4%；啟德亦達22.9%。食環署表示，在東區、九龍城區、觀塘區和黃大仙區發現兩個地盤、四個公共屋邨、一個私人屋苑和一個私人處所內有積水或積水容器，分別向有關負責人發出共10張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。



另外，署方就九龍城區一個地盤內發現有蚊子滋生情況，向有關地盤承建商提出一宗檢控。



食環署人員在九龍城區啟德一公共屋邨舉辦宣傳教育活動，以提高市民防治蚊患的意識。（政府新聞處圖片）

食環署人員巡視葵青區青衣北一公共屋邨，並向屋邨管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

7個指數超過10%的監察地區分別為藍田及秀茂坪、啟德、紅磡及土瓜灣、鑽石山及慈雲山、紅磡及土瓜灣、柴灣、筲箕灣及西灣河。其中，藍田及秀茂坪的指數最高，達26.4%；啟德亦達22.9%。紅磡及土瓜灣、鑽石山及慈雲山分別達15.0%、13.4%。

食環署公布8月份第4批白紋伊蚊誘蚊器指數。

食環署表示，在雨季期間，會持續採取多項防蚊滅蚊措施，包括召開跨部門地區滅蚊專責小組特別會議，協調各相關部門及持份者，全面加強各場地的控蚊工作。另外，針對蚊患較嚴重的地點實施密集且具針對性的控蚊策略，包括加強巡查、清除現有及潛在的蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理殺滅成蚊，以及在合適位置設置捕蚊器。

食環署人員巡視黃大仙區慈雲山一地盤，並就發現地盤內有積水向有關地盤承建商發出法定通知書，要求負責人在限期內清除有關積水。（政府新聞處圖片）

食環署發10張法定通知書 提一宗檢控

食環署指，在跟進過程中，署方就在東區、九龍城區、觀塘區和黃大仙區發現兩個地盤、四個公共屋邨、一個私人屋苑和一個私人處所內有積水或積水容器，分別向有關負責人發出共10張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。署方另就在九龍城區一個地盤內發現有蚊子滋生情況，向有關地盤承建商提出一宗檢控。