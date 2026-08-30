有片｜馬鞍山女子圖強行跨騎牛隻　拍片者怒喝制止獲網民激讚

今日（30日）網上流傳一段影片，可見有一名戴黃色帽的女行山客，於馬鞍山昂平附近山頭，多次嘗試騎上一隻躺在草地上休息的牛隻，並手拍其背部。女子隨後更伸出左腿跨上牛牛，惟該隻啡色牛懷疑受驚隨即「擰頭」。黃帽女隨即大叫一聲，之後若無其事再撫摸牛隻，惟牛隻再度扭動頭部，拍片者見狀向女子呼喝「喂！唔好呀喂！」後，女子才停手步離現場。另外在旁的白帽男亦疑為女子的友人，手持電話替她「打卡」。



影片引起網民熱議，有人怒斥：「坐落去，Body Language已經明顯反感，仲要走之前去掂多下。」、「真係cls，同野外動物互相尊重係咪好難？」及「我係牛都想撞佢落山」等；亦有網民呼籲報案及感謝片主喝停：「呢啲真係要報警」、「多謝你叫停佢。」、「萬一佢哋騎落隻牛牛，被牛牛起身撻落地，又會話有攻擊性，要強力部門人道毁滅，好彩樓主救香港野生牛族一命！」



《香港01》正就事件向漁護署查詢。

一名女行山客於馬鞍山昂平附近，多次嘗試騎上一隻躺在草地上休息的牛隻，最後女子更伸出左腿跨上牛牛，惟該隻啡色牛懷疑受驚隨即「擰頭」，幸最後遭片主喝止，女子才肯離去。(threads／wachaixchw）

關注本地牛的動物保護團體「原居牛在十四鄉」，亦在facebook發文呼籲，如再次遇上動物受到騷擾，請伸出援助：「喝止、阻止、立即報警！」又指若牛隻反抗並發生碰撞，屆時動物最終依然會被漁護署帶走。