碧瑤灣救刀下婦　烏干達漢細談來港經歷　不計流言：最重要做好事

8月10日，一名疑有精神問題的孟加拉籍男子，在薄扶林碧瑤灣街頭揮刀傷人，影片拍下他襲擊保安、刺向女傭，幕幕驚心。千鈞一髮的危急關頭，來自東非烏干達的Ssali Mukasa Abubaker伸腳踢開疑犯救人，英勇舉動獲譽為「英雄」。



驚魂過後，Ssali親身向《香港01》細談感受。眼見無辜者命懸一線，Ssali果斷挺身制止，卻惹來網民質疑意圖盜竊、自導自演的零星揣測，他一笑置之，淡然表示救人出於本心與信仰，強調「the most important is you do good（最重要是做好事）」；倘若再遇危難，依然會毫不猶豫伸出援手。

薄扶林碧瑤灣傷人案中，來自東非烏干達的Ssali勇救女傭獲讚。Ssali稱無法袖手旁觀，任由無辜者受傷。（梁偉權攝）

精通跆拳道拳擊防身

現年34歲的Ssali熱愛運動，體格健碩，自幼在家鄉學習跆拳道，年約14歲便考獲黑帶，亦曾為足球員。來港後，他依然保持健身習慣，不時與朋友切磋拳擊，也會藉由網絡影片精進技巧；鍛鍊體魄之餘，亦可作自衛防身之用。

信仰化勇氣 無法袖手旁觀

身為穆斯林的Ssali認為，信仰賦予他勇氣救人，他引用《古蘭經》經文：「凡救活一人的，如救活眾人。」面對險境，他深知可能喪命，卻無法袖手旁觀，任由無辜者受傷，「You have to do something, you know, to help somebody（你一定要做些甚麼去救人。」

笑對質疑 無悔挺身

Ssali的義舉獲網民盛讚，也惹來揣測，有人質疑他意圖盜竊、自導自演，甚至將事件歸因於宗教。Ssali付之一笑，「It's not about wanting something（這不是想得到些甚麼）。」

他續指，絕大多數留言皆屬正面，強調救人不求回報，見他人身處險境，即是只是一隻狗，也應施以援手，「That doesn't matter, the most important is you do good（這些都不重要，最重要的是你做的是好事）.」若日後再遇上類似情況，Ssali毫不猶豫地回答：「100%. As long as I'm around, I will always help（100%會幫忙！只要我在場，我一定會挺身而出）。」

8月10日案發當日，Ssali伸腳踢開持刀男，勇救女傭。（讀者片段截圖）

離鄉別井來港16年 學懂「厚面皮」對歧視

2010年，Ssali因家族及當地反叛組織的問題，離鄉別井來港尋求庇護。回想最初，他因種族及膚色差異遭到不少歧視。猶記得一次乘搭地鐵，在就座之際，周遭乘客全數「彈起」遠離，他坦言：「It will hurt you. But you need to go on with it, discrimination is not only in Hong Kong, happens everywhere（確實會很受傷，但日子還是要過，因為歧視不單只存在於香港，全世界都有。）

他笑謂，歲月造就經驗，也磨練出一副厚面皮；加上如今教育更為普及、互聯網發達，與當年相比，情況已大有改善。

薄扶林碧瑤灣傷人案中，來自東非烏干達的Ssali勇救女傭獲讚。（梁鵬威攝）

倚津貼過活 拮据但無怨

作為免遣返聲請者，按例僅可持「行街紙」不能工作，只能倚賴政府的人道援助計劃。每月微薄的津貼如何應付騰飛的香港物價？Ssali說，一旦決定在某地生活，便須學會適應、規劃及應對難題；經濟拮据便尋找租金便宜的居所，妥善平衡日常支出。他坦言，雖未達到理想的生活狀態，但他從不後悔移港，而是相信凡事發生，皆有其意義。

免遣返聲請人每個月可獲的人道援助。

社群主席：視港為家 盼貢獻社區

同為聲請者的「烏干達在港社群」主席Ssekimwanyi Lawrance對Ssali的見義勇為深感驕傲，他說作為異鄉人，理應協助當地公民，保持友善，積極融入及適應文化。

Lawrance欣慰指，港人平日內斂寡言，但事件過後他接獲約百個訊息，更有成千上萬人願意留言，不吝嗇讚美，「這是我們第一次看到這樣的留言，大家都在評論說黑人是英雄，應該給他們居留權，應該頒發英雄勳章給他們。有些留言說應該關照一下黑人社群，給予他們幫助。」

Lawrance藉由採訪吐露心聲，指對在此地生活多年黑人朋友而言，香港早已是他們的家。未來若有任何社區活動、計畫或需要，都非常歡迎與他們聯繫，共同為家園作貢獻。