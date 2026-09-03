有片｜荃灣單車徑跑步爆爭執　中年男起飛腳踢單車　推撞老翁狂奔

今日（3日）網上流傳一段影片，可見在荃灣海濱長廊（麗城花園段）單車徑，有一名老翁與一對跑步男女，疑因路權發生爭執口角，中年灰衫男更情緒激動，更起飛腳踢跌老翁的單車。眼見單車被踢跌老翁亦不甘示弱，上前伸手抓住灰衫男衣領，及後兩人互相拉扯，中年男向女伴高呼「打999！」、老翁則指「你踢我單車呀，打999！」經一輪推撞後，最終中年男轉身狂奔，老翁曾一度尾隨追前數步並繼續大聲指罵，最終停下腳步看著對方跑遠，影片就此結束。



帖主在留言中表示，兩名跑者疑曾不滿單車翁差點撞到他們。他引述該對男女被途人問及，為何在單車徑跑步時，男女卻反駁「馬路夠係車行」。

影片引起網民熱議，有人直斥跑步男無品「去單車徑度跑步都已經係輸咗先，仲要整人地個單車，冇品！」、「冇品，自己理虧仲要發爛渣。」亦有網民指，「其實旁邊已經有行人路，有行人路，你就行人路跑啦，踩單車人哋高速行緊㗎！」、「而家呢個單車阿伯係合法的，反而慢跑嗰條友抵打！」

荃灣海濱長廊（麗城花園段」單車徑一名老翁與一對跑步夫婦疑因路權發生爭執，灰衫男更情緒激動踢跌老翁的單車。threads/wy15032020）

警方表示，昨晚（2日）7時35分，接獲報案人報案指，與一名33歲男子及一名31歲女子，在荃灣海濱長廊單車徑因路權問題起爭執。據了解，兩名男女為夫婦。當時報案人正沿該條單車徑騎車行駛，而該對夫婦則在跑步，及後報案人向他們響咹，並於煞停閃避時差點跌倒，雙方繼而對罵。警員到場，發現雙方已經平靜，將案件列「糾紛」跟進。

荃灣海濱長廊（麗城花園段」單車徑一名老翁與一對跑步夫婦疑因路權發生爭執，灰衫男更情緒激動踢跌老翁的單車，其後兩人互相推撞。最終灰衫男轉身直接沿著單車徑狂奔。老翁亦曾一度尾隨追前數步並繼續大聲指罵。(threads/wy15032020）