有片︱機場二號客運大樓裝飾疑斷威也「半天吊」　機管局拆走檢查

今日（5日）早上8時35分，警方接報指，香港國際機場二號客運大樓離境大堂有一個由天花懸吊的裝飾物搖搖欲墜。人員接報到場，發現垂吊裝飾物的「威也」斷開，事件中無人受傷，沒有即時危險，交由相關機構跟進。



機管局發言人回覆《香港01》查詢指，今早約8時30分，一塊懸掛在二號客運大樓離港層的電子顯示屏出現故障。機管局已即時圍封現場，並在中午時分拆下及移走，作進一步檢查。維修團隊亦已為其餘五塊懸挂顯示屏進行安全檢查，並安放於原有位置。局方指該屏幕裝置設有防墮系統，系統即時發揮作用保障安全。



從網上圖片可見，該「半天吊」的裝飾物為一個圓形顯示屏，播放著海洋動畫，可見有「威也」斷開，同時可見圓形顯示屏左右晃動；顯示屏一帶範圍已被圍封。

機管局指，屏幕系統暫時停止運作，附近範圍繼續圍封，以便維修人員繼續跟進工作。局方對此事件表示十分關注，正徹查事件成因。

「半天吊」的裝飾物為一個圓形顯示屏，播放著海洋動畫，可見有「威也」斷開。（Threads/@8_wddde68）

根據資料，香港國際機場二號客運大樓旅客離境設施於今年5月27日正式啟用，當局期望離境大堂的新設施會提升通關效率，有效應對不同時段的人流高峰。

片中可見，圓形顯示屏左右晃動。（Threads/@mini.leung.963）