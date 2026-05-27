機場T2啟用　駁11SKIES天橋開放2分鐘直達　冷清依舊當「外賣橋」

機場二號客運大樓離港設施今日（27日）啟用，連接11 SKIES的天橋同日開放，但天橋指示牌未有提及可往11 SKIES，只顯示可往亞洲國際博覽館。記者今日實測由天橋往11 SKIES，用了不到兩分鐘便到達。



目前，佔地超過300萬平方呎的11 SKIES商場部份繼續只有一間餐廳營業，未見商場受機場T2啟用帶動人流上升，只見到零星樓上寫字樓的職員，拿着外賣，從二號客運大樓走至。另外，記者在商場巡視時，有職員稱不可拍攝，其後記者關掉攝錄器材，職員仍然跟隨並稱，「管業處唔想有人揸住部機周圍影」。



11 SKIES的空置情況一直備受關注。（湯致遠攝）

天橋的指示牌未有提及可往11 SKIES，只顯示可往亞洲國際博覽館。（湯致遠攝）

11 SKIES的空置情況一直備受關注。（湯致遠攝）

11 SKIES的空置情況一直備受關注。上周五（22日）機場二號客運大樓傳媒預覽時，機場運行執行總監姚兆聰被問到有關客運大樓接駁11 SKIES的天橋問題時，未作回應。機管局當時則指，天橋當日未有開放。

連接11 SKIES商場二樓天橋位於機場T2離港層美食廣場後方

到今日二號客運大樓正式啟用，天橋終於開放。天橋位於離港層美食廣場後方，有自動行人道，連接11 SKIES商場二樓，惟天橋的指示牌未有提及，只顯示天橋可往亞洲國際博覽館。記者試行天橋，不到兩分鐘，即到達11 SKIES商場。

續只有一間餐廳營業 其餘舖位繼續被圍封

不過，佔地超過300萬平方呎的商場繼續只有一間餐廳營業，其餘舖位繼續被圍封，三、四樓亦未有開放。商場內未見有旅客，僅見到零星樓上寫字樓的職員，亦有人手上拿着外賣，從二號客運大樓走至。

佔地超過300萬平方呎的商場絕大部分舖位繼續被圍封。（湯致遠攝）

佔地超過300萬平方呎的商場絕大部分舖位繼續被圍封。（湯致遠攝）

11SKIES「唯一」餐廳主要都是寫字樓員工光顧

中午近十二時，場內餐廳只有兩枱客人，都是樓上辦公室的員工。餐廳職員表示，近日生意與平日差不多，主要都是寫字樓員工光顧，間中亦有到亞博館看演唱會的客人。她又指，不擔心二號客運大樓啟用後會流失客人，估計他們會繼續光顧。

另外，記者在商場內巡視時，有商場職員阻撓拍攝，其後記者關掉攝錄器材，但仍被職員跟隨。職員稱，除非記者收起拍攝器材，否則會繼續，又稱「管業處唔想有人揸住部機周圍影」。惟記者本月中到場時，未有遇到此情況。