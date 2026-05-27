機場T2今啟用　香港快運未搬住　15航空公司行段及遷入時間表一覽

香港機場二號客運大樓（T2）旅客離港設施今日（27日）投入服務，15間航空公司由今日起，將其設於一號客運大樓的登記櫃檯分階段遷至二號客運大樓。該15間主要營運區域航線的航空公司，包括香港快運航空、香港航空及大灣區航空，各航空公司分配行段分布及遷往T2日期，一文看清。



15間航空公司由5月27日起，將其設於一號客運大樓的登記櫃檯分階段遷至二號客運大樓。

香港機場T2有哪些航空會使用？

5月27日： 香港航空 (HX)

5月28日： 亞洲航空 (AK)、峇迪航空 (OD)、海南航空 (HU)、菲律賓亞洲航空 (Z2)、泰國亞洲航空 (FD)、泰國獅子航空 (SL)

6月2日： 柬埔寨航空 (KR)、靛藍航空 (6E)、越捷航空 (VJ)

6月3日： 曼谷航空 (PG)、大灣區航空 (HB)、濟州航空 (7C)

6月9日： 宿霧太平洋航空 (5J)

6月10日： 香港快運 (UO)

香港機場二號客運大樓（T2）有幾多登記櫃檯？

二號客運大樓離境大堂共設由P到W八個新行段，共設有108個登記櫃檯、68個自助行李托運櫃檯、58個智能登記櫃檯。大堂中央的R、S、T及U行段為自助登記區，旅客可辦理自助登記及手機特快行李託運。

香港航空在香港機場二號客運大樓（T2）第幾段？

香港快運處U行段 香港航空佔Q、R段 大灣區航空於Q、S段

旅客亦可於航空公司的登記櫃檯，由地勤人員協助辦理手續。本地航空公司方面，香港快運位於U行段；香港航空於Q、R行段，大灣區航空於Q、S段。

二號客運大樓離境大堂共設由P到W八個新行段，共設有108個登記櫃檯、68個自助行李托運櫃檯、58個智能登記櫃檯。（林遠航攝）

其餘12間航空公司方面，宿霧太平洋航空位於P、R行段。V行段有亞洲航空、海南航空、菲律賓亞洲航空、泰國亞洲航空、曼谷航空、濟州航空；W行段有峇迪航空、泰國獅子航空、柬埔寨航空、靛藍航空、越捷航空。

斥資約129億元重建的機場二號客運大樓，即將落成。（資料圖片／廖雁雄攝）

二號客運大樓幾時開？

．機管局主席林天福早前宣布，香港機場2號客運大樓5月27日正式啟用。

15 間航空公司將於以下日期開始在二號客運大樓辦理旅客登記手續。（機場管理局網頁截圖）

二號客運大樓點去？

機管局表示，旅客可使用不同公共交通工具前往二號客運大樓。機場快綫月台無縫接駁二號客運大樓離港層與一號客運大樓，列車兩側車門將同時開啟，直達兩座客運大樓。

此外，共有29條巴士路線將停靠於二號客運大樓離港層。二號客運大樓亦由一條短程有蓋行人通道連接三號停車場。該六層高的新停車場提供逾1000個車位，並已開放予公眾使用。

斥資約129億元重建的機場二號客運大樓，即將落成。（資料圖片／廖雁雄攝）