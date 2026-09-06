香港拯救貓狗協會疑遭冒充賣旗　揭14人疑墮求職騙局　警拘22歲男

昨日（9月5日）為賣旗日，但懷疑有人用心不良，利用別人愛心騙財。香港拯救貓狗協會（HKSCDA）義工在社交平台指，一堆「不知名人士」混入真義工人群，「好張揚咁拎住淺藍色假冒嘅旗紙同旗袋」魚目混珠，協會報警。



據了解，警方尋獲14名手持偽造旗袋人士，揭發他們在WhatsApp群組應徵時薪70元的「賣旗」臨時工，但沒有考究真偽，最終全被帶署調查。警方今日（6日）則拘捕一名22歲男子，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



香港拯救貓狗協會的真旗袋。(網上圖片)

翻查社會福利署資料，昨日只有3個機構獲准賣旗，其中港島區為循道衛理中心；九龍區為香港拯救貓狗協會有限公司；新界區則為循道衛理亞斯理社會服務處。香港拯救貓狗協會的帖文中張貼圖片，以示其真旗袋為深藍色、寫有「香港拯救貓狗協會有限公司（HKSCDA Ltd）及寫上「本賣旗活動已由社會福利署批准」的字眼。

但昨日，在旺角區竟有人手持較淺色、印有動物圖案、寫有「防止虐待動物協會」字眼的旗袋在街上賣旗，而袋上亦同時印有「賣旗日已由社會福利署批准」的字眼，似乎想魚目混珠。

懷疑冒充香港拯救貓狗協會的假旗袋。(網上圖片)

據了解，警方昨日接獲協會報案，到達旺角並於附近進行掃蕩。警員隨後在砵蘭街近朗豪坊，尋獲14名手持偽造旗袋的涉案人士。經調查後，相信該14名人士於Ｗhatsapp群組內見有一份臨時工應徵，時薪70元港幣報酬，於上午6時半至中午12時半，在附近賣旗。

旗袋擁有人則原定於中午時份，會在奶路臣街收回旗袋，但最終失去聯絡。據悉，該14名人士以為自己只是當臨時工，並沒有考究賣旗組織的真偽，最終被警員帶署接受調查。

最終，警方於今日以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名22歲姓劉本地男子，案件交由旺角警區刑事部調查。

有義工拍攝到其中一名手持懷疑假旗袋的女子。(網上圖片)

香港拯救貓狗協會昨日在社交網站官方帳號呼籲，「如果今日喺街上見到同時有多過一個機構、或者疑似假冒嘅團體喺度擺檔賣旗或募捐，請大家務必提高警覺，切勿胡亂捐款或誤信，以免善心被不法之徒利用！獲批准期待只有兩款！請大家留意！小心被騙」。