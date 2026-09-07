假保險公司釣魚短訊誘入局　「驗證碼」變轉帳　退休翁被騙$65萬

日前，一名74歲退休老翁誤墮釣魚短訊騙局。不法份子假冒保險公司發出「成功投保」的短訊，利用事主急於退保及害怕被無故扣錢的心理，誘騙事主聯絡假客服。在騙徒多番引導下，事主最終被騙逾65萬元。



一名74歲退休男子遇釣魚短訊騙局，被騙痛失逾$65萬。（警方圖片）

警方在Facebook「守網者」專頁透露，男事主早前收到假冒「保險公司」短訊，內容指他「成功投保」；如欲退保，必須透過WhatsApp聯絡「客服」。由於事主從未購買相關保險，擔心被無故扣錢，隨即按指示聯絡由騙徒假扮的「客戶服務員」要求取消保單。

騙徒以「退保驗證」為由，指示事主登入個人網上銀行帳戶，將一組假「驗證碼」輸入到網上銀行的「轉帳金額」欄位內。事主不虞有詐照做，實質正將存款轉帳予騙徒。騙徒其後聲稱「驗證失敗」，誘騙事主多次重複輸入。經多次操作，事主最終轉帳共逾65萬，直至完成轉帳後，才驚覺受騙報警。

警方呼籲市民，若收到不明的投保、扣款或續保短訊，應保持冷靜，切勿急於回覆或致電。勿輕信短訊內的電話號碼、不明連結或WhatsApp聯絡方式。如需查閱保單或核實扣款，應自行致電保險公司的官方熱線，或使用官方應用程式查詢。如遇任何人要求登入網上銀行，並指示在金額欄輸入「指定數字」或「驗證碼」，應立即停止操作，以免招致損失。