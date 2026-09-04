警方反詐騙行動拘269人　搗貓池機房彈票黨AI換臉等　涉款逾$3億

警方自8月底起展開全港性跨部門反詐騙行動，10天內偵破219宗以電話騙案、網上購物騙案及網上投資騙案為主的騙案及科技罪案；行動中，共269人涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪名被捕，總涉案騙款約$3.2億。



當中電話騙案情況尤為嚴重，平均每4小時有1名市民因釣魚詐騙受騙；同時平均每1小時即有1名市民因接聽詐騙電話而蒙受損失。



行動中共269人被捕，總涉案騙款約$3.2億。（翁鈺輝攝）

上半年詐騙案逾2萬宗 電話騙案及釣魚簡訊大幅攀升

商業罪案調查科警司郭靜怡表示，2026年上半年1月至6月期間，警方共接獲20,613宗詐騙案，較去年同期微跌0.7%，涉及總損失金額約$35.1億。雖然整體數字平穩，惟釣魚及電話詐騙類案件錄顯著升幅。當中警方於期內接獲1,113宗釣魚詐騙案，較去年同期大升61%，即平均每4小時即有1名市民因釣魚詐騙受騙。而電話詐騙相關案件則接獲4,830宗，較去年同期大幅上升45%，平均每1小時即有1名市民落入電話騙案陷阱，其中近半數涉及「假冒客服」手法。

上半年電話詐騙總損失金額達$9億，按年大增56%，每宗案件受害人平均損失至少$27萬。其中單一損失最大案件涉款近$400萬，受害人因接獲假冒支付寶客服電話，指其開通了保險服務，隨後遭誘導轉賬13次。

酒店房間作操作中心 「貓池」廣發釣魚簡訊 假客服誘導受害者轉帳

郭靜怡指出，商業罪案調查科早前發現有本地詐騙集團分別租用元朗及荃灣區的2個酒店房間作為操作中心，買來大量已實名登記的電話卡，插入俗稱「貓池」的電子設備，在短時間內向市民發送大量釣魚簡訊及撥打詐騙電話。

騙徒主要假冒市民常用的速遞公司（如順豐）或電子支付平台（如支付寶）的客服人員，以「包裹派送失敗」、「帳戶異常」、「急需繳費」或「取消已開通的收費服務/保險項目」為藉口，誘逼受害人在壓力下點擊釣魚簡訊內的附帶的虛假連結。當受害人經虛假連結進入偽冒網站後，會被要求輸入個人資料、銀行戶口號碼、密碼及一次性驗證碼，騙徒隨即登入其真實戶口轉走資金。

警方於過去一星期採取突擊行動，搜查元朗及荃灣兩個酒店房間，成功搗破該集團的兩個操作中心，以「串謀詐騙」罪拘捕4名26至44歲本地男子，並檢獲2部「貓池」設備、12部手提電話、2部電腦及163張流動電話卡。調查顯示，相關設備曾發送接近2,000條釣魚簡訊，涉及騙款約$57萬港元。

2026上半年電話詐騙總損失金額達$9億，按年大增56%。（翁鈺輝攝）

「彈票黨」佯裝支票付款 警方及時攔截$50萬騙款

財富情報及調查科財富調查組總督察黃嶔榮簡報另一宗「彈票黨」詐騙案件。該集團運作逾半年，成員在社交平台或即時通訊軟體扮作買家、投資者或投資顧問等角色，接觸賣家進行數萬至數百萬港元不等的交易。

騙徒會將無效或空頭支票作為「保證金」存入受害人的銀行戶口，當受害人戶口「帳面餘額」即時顯示增加，以為已收到款項，便按騙徒指示轉帳，待一至兩日後銀行結算發現支票彈票方知受騙。

財富調查組於上周展開行動，以「串謀詐騙」罪拘捕8人，包括集團主腦、負責入票的骨幹成員及傀儡戶口持有人，當中一人持雙程證。警方在行動期間即時攔截了一宗正在進行的詐騙交易，成功阻止受害人轉帳$50萬港元。該集團涉及至少19宗同類案件，總涉案金額約$2,500萬。

市民透過支票進行交易時，切勿僅憑銀行戶口顯示的「帳面餘額」作準。（翁鈺輝攝）

洗黑錢集團AI修圖換臉硬闖開戶驗證 8成申請被攔截

網絡安全及科技罪案調查科署理總督察吳金聰表示，網罪科於8月25日至26日展開代號「戰曲」的執法行動，搗破一個利用合成假身份證及AI修圖技術進行網絡開戶洗黑錢的犯罪集團。

調查發現，該集團透過不法途徑取得市民遺失或被盜的身份證影像，利用修圖軟體及AI工具，將身份證上的相片替換成傀儡成員的頭像，並利用傀儡成員親自進行自拍人臉識別，嘗試在3間本地銀行及1間儲值支付工具營運商申請開戶。為提高成功率，騙徒更會將同一名傀儡的相片進行修改髮型、加上眼鏡等二次修圖，偽造不同身份作重複申請。

由去年（25年）11月至今年（26年）7月，該集團共提交了210次虛假開戶申請，雖然超過八成申請被系統自動拒絕，但仍有42個戶口成功開立，當中14個戶口被用作洗黑錢，涉款約$113萬。

警方於行動中拘捕15人，包括2名集團主腦及13名提供人臉自拍配合驗證的傀儡成員。警方在搜查主腦住所時，當場發現其正在使用修圖軟體及AI工具製作假身份證影像。2名主腦已被控「串謀使用虛假文書」罪並於裁判法院提堂。

警方提醒市民保持警惕，切勿輕信來歷不明的簡訊或電話。用戶如收到自稱支付寶客服的來電或簡訊，可登入支付寶手機應用程式，於右上角「系統通知」查看是否有相關官方聯絡紀錄。若無紀錄，即屬詐騙。支付寶亦絕不會主動聯絡非支付寶用戶。順豐速運已於2025年4月起將通知改為官方手機應用程式推送，絕不會透過電話索取市民的個人或銀行資料，亦不會要求轉帳或將電話轉駁至所謂「執法部門」。

市民透過支票進行交易時，切勿僅憑銀行戶口顯示的「帳面餘額」作準，必須確認資金已轉入「可用餘額」或已正式結清方可交貨或轉帳。

警方亦呼籲市民，借出戶口、身份證資料或配合進行人臉辨識，均有機會構成「洗黑錢」或「使用虛假文書」罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬港元。傀儡戶口持有人一經定罪，警方會向律政司申請，尋求法庭引用《有組織及嚴重罪行條例》增加判刑，大家切勿以身試法。如有任何懷疑，市民可隨時致電警方防騙易熱線「18222」查詢。