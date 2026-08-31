騙徒假冒香港快運發釣魚電郵　稱機票退款索個資　官方籲提防核實

騙徒又有新招！有網民於Threads發帖指，最近擬外遊並購入香港快運的機票，事主今日（31日）收到電郵，以為航班有改動，隨即點擊了解，並進入一個快運官方標誌的退款網站。細心事主留意到，跳轉頁面的網址與官方不同，加上點擊網站的快運標誌無法返回主頁，遂知險些「中伏」。事主呼籲大眾切勿貿然輸入信用卡資料，直言：「講真依家香港人成日有機票喺手未出發，真係有機會中呢隻詐騙。」



香港快運官方於留言澄清，指網民收到的電郵並非由香港快運發出，提醒旅客收到聲稱由香港快運發出的訊息時，請先核對發件人電郵地址及網站域名是否屬香港快運官方渠道。凡涉及點擊連結、登入帳戶、提供個人資料或付款要求，請提高警覺並仔細核實。如對訊息真偽有任何疑問，歡迎透過官網及客服團隊聯絡。

有網民收到假冒香港快運的釣魚電郵，呼籲大眾切勿貿然輸入信用卡資料。（Threads@better.lifeahead 截圖）

香港快運官方留言提醒旅客提高警覺並仔細核實郵件。（Threads@better.lifeahead 截圖）

事主發佈的截圖可見，詐騙電郵用戶名為「HEXPR SKY」，電郵地址的網站域名並非快運官方的「hkexpress.com」。另有網民留言，指先前接獲更改密碼提示，今日隨即收到同款釣魚電郵，電郵軟件更識別電郵來自郵寄列表，即用來向訂閱者群發電子報、通知或行銷訊息的專屬電郵地址，該名事主直呼：「好恐怖」並已刪除假電郵。