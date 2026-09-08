葵涌華姐冰室外賣現幼鼠｜食肆今日休業　食環署承辦商清潔街道

葵涌「華姐冰室」外賣加料附送活幼鼠，引起全城譁然。「華姐冰室」今日（8日）未有營業，早上有食環署防治蟲鼠組承辦商人員到場清潔附近街道。



事緣昨日（7日） 有市民於葵涌「華姐冰室」買外賣回公司午膳，打開外賣盒時赫見內有一隻活生生的初生老鼠，驚嚇之下就事件通報食環署，署方其後到場檢走涉事外賣。影片其後被放上網後引起網民激烈討論。

食環署防治蟲鼠組今日（8日）在工廈所在的街道進行清潔。

今日早上9時至11時，食環署防治蟲鼠組的承辦商人員到餐廳所在的街道清潔，而「華姐冰室」則沒有營業。

葵涌「華姐冰室」外賣加料附送活幼鼠引全城譁然，涉事食肆今日未有營業。（馬耀文攝）

食環署昨日回覆《香港01》 查詢時指，人員巡查期間發現涉事處所部分地方衞生情況欠佳，已提出檢控並要求改善 。署方並指，現正從食物製作、包裝、存放及交付等環節作出調查，又強調現階段不宜單憑網上片段或食物中發現懷疑幼鼠情況，便對幼鼠在何時及經何途徑進入食物作出判斷。另外，由於投訴人未同意錄取口供，署方暫時會按現有客觀證據繼續跟進。

涉事外賣內藏一隻老鼠BB。（Threads影片截圖 / 事主沈小姐授權使用）

冰室職員吳小姐指，餐廳每月均有進行兩次定期的專業滅蟲工作，另外負責包裝的員工眾多，目前無法確定由哪一位同事經手，亦無從稽考。（王譯揚攝）

老闆稱開業一年多從未發生同類型事件，又指老鼠「仲係活生生好難」。（王譯揚攝）