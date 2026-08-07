Save Lily｜法庭閉門聆訊Danny人身保護令申請 9月底前裁決
撰文：朱棨新
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「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny後，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕。法庭早前頒布為期3年的保護令，期間Danny交由社署看管。Danny的父母指社署虐待和任意羈留其兒子，上周五為兒子申請人身保護令(HCAL 1375/2026)，案件今（7日）在高等法院閉門審理。Danny父親在審理前指，抱著戰戰兢兢的心情處理案件，對結果十分擔憂，若敗訴會盡量上訴。
法庭今早閉門處理該人身保護令的申請，不開放予公眾人士和記者旁聽，聆訊約1小時後結東，Danny父母在庭外透露，法官歐陽桂如將於9月底前頒布裁決。
指社署違反父母意願為其子種疫苗
Danny的父母曾偉邦和關佩仙上周五指，兒子現由收容所照顧，他們每星期只可以探望兒子兩次，影響母乳哺育。他們又指，兒子的健康情況每況愈下，社署亦在違反他們意願下，強迫其兒子接種疫苗。他們認為社署虐待和任意羈留其子，因此申請人身保護令。
若敗訴會盡量上訴
曾偉邦今在案件審理前指，申請人身保護令，望令兒子獲釋。他抱著戰戰兢兢的心情處理案件，對結果十分擔憂，若敗訴會盡量上訴，強調他們所做的事，是要向兒子交代。
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