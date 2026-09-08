Save Lily｜父母指Danny下午發高燒至38度　現時情況穩定

「Save Lily」事件中被法庭頒下保護令的幼子 Danny，今日（9月8日）再次因發高燒被保良局緊急送往東區醫院治理。父母今日按時探訪時始獲悉安排，事後強烈質疑社署與保良局做法僵化，不僅拒絕讓父母同車送院及選擇鄰近住處的醫院，更拒即時提供幼子過去一週的健康記錄。



Danny的母親晚上在醫院受訪時表示，保良局事前並未清楚交代兒子的健康狀況。雖然保良局聲稱Danny過去沒有咳嗽，但醫生卻指出他實際上已持續咳嗽兩天，且雙方版本並不一致。父母今日下午3時，依約前往保良局進行45分鐘的探訪，惟等候半小時仍未見到兒子，經向職員查詢後，社工才告知Danny在下午2時許，被測出發高燒至38度，並已決定緊急送院。

Danny母指，父母作為實際照顧者，不僅每次需負擔醫療費用，更要因舟車勞頓而倍感辛苦，卻完全失去了選擇醫院的決定權。（羅日昇攝）

過程中，保良局拒絕父母同車前往，要求他們自行搭乘的士。對於送院安排，母親質疑保良局將Danny送往距離住處較遠的東區醫院，認為此舉僅出於行政便利，以便職員能直接將兒童交予病房後離開，省去跟進時間；相反，父母作為實際照顧者，不僅每次需負擔醫療費用，更要因舟車勞頓而倍感辛苦，卻完全失去了選擇醫院的決定權。

此外，父母要求索取兒子過去一星期的體溫及健康記錄時，遭保良局拒絕，被告知須按《個人資料（私隱）條例》申請，並需等待長達40天的回覆期。母親批保護令僅是暫時限制而非移除父母權利，但當局卻剝奪了家長的知情權與決策權，令他們感到「基本上係成個仔冇咗咁」。

Danny 父批，Danny入住院舍至今完全缺乏戶外活動，甚至比囚犯每日一小時的「放風」時間都不如；且因被迫斷人奶，短短兩三個月內已兩度發燒送院。（羅日昇攝）

Danny的父親隨後表示，兒子目前情況暫時穩定。他透露，曾要求將兒子送往距離美孚住處較近的廣華或明愛醫院，以便24小時輪流照顧及送湯，但保良局向社署查詢後遭嚴拒，強調只能依據指引送往東區醫院，且不允許父母同乘的士，連醫院探訪名單（如外婆）亦受到嚴格限制。父批保護令原本僅為限制監護權，但實質操作上卻徹底剝奪了父母的撫養權與決策權，包括醫療決定、送院安排及知情權，連醫療費用都要由父母負擔，完全失去自主權。

曾先生與關小姐的幼子Danny同樣在家中誕生。（資料圖片/黃學潤攝）

Danny現時由社署接手監管，並由保良局照顧。今年6月時，Danny亦曾試過發燒及有感冒症狀，須緊急送往東區醫院治理，幸隨後退燒情況穩定，暫時毋須接受「脊椎穿刺」手術。