屯門風穎教育體罰疑雲　學生稱遭膠斧頭扑頭　負責人發片還原始末

屯門一間補習社爆體罰風波。有學生昨日（12日）在Threads上載多張相片，指控屯門碼頭一間補習社一名男老師，上課期間疑不滿他與同學說了兩句說話，「大發雷霆」拿起一把玩具硬塑膠斧頭打向其頭部。事主在文中聲稱「嗰下真係超痛」，更指該教師並非首次體罰學生，透露過往曾遭對方用木間尺及晾衣架襲擊，怒斥：「憑乜嘢打我哋？」事件引發大批網民關注，紛紛呼籲事主報警及驗傷。



記者今午（13日）接觸到涉事男老師，他解釋拿膠斧頭敲頭是「同佢玩緊」，但「扑頭」與「責罵」為兩件獨立事件，有人卻混為一談；他指，閉路電視拍低過程，相關家長了解事件後，沒有報警。涉事補習社「風穎教育」向《香港01》提供相關天眼片段，可見老師用一把玩具斧頭，輕力扑向涉事男童頭部，事後雙方疑講笑「互串」，繼續上堂。負責人強調，提供片段是為保障事件的透明度、無意隱瞞，「還大家一個知情權」；但同時承認涉事老師確有做得不對的地方，會作出訓示與處分。



閉路電視片段可見，導師當時用玩具斧頭輕力扑向學生頭部，事後有講有笑。(風穎教育提供片段截圖)

疑與同學傾偈觸怒導師 遭硬塑膠斧頭打頭

該名男生昨日在Threads發文，透露昨日在一間連鎖補習社位於屯門碼頭的分校上課，在未收到試卷之前，懷疑只是與同學「講了兩句說話」，不料隨即觸怒一名補習男老師。

事主形容，該名補習老師當時大發脾氣，責罵稱「你哋係嚟玩定係嚟補習？」隨後，他形容對方突然「變身做雷神」，隨手拿起一把玩具硬塑膠斧頭打其頭部。事主憶述被體罰時「嗰吓真係超痛」。

事主在帖文中上載了多張補習社內部的相片，並用白色圈標註出該名男導師用作體罰的各類物品，包括間尺及玩具硬塑膠斧頭。（Threads圖片）

事主質疑：你憑乜嘢打我哋?

事主續指，體罰並非首次，指控該名男老師平日已多次使用補習社內的不同用品體罰學生，「有時是木製間尺，有時是晾衣架（好似打桌球咁篤我）。」文末，事主又質疑「我就想問吓你憑乜嘢打我哋？」事主稱自己在該補習社報讀中英數班，只有涉事老師會體罰學生，昨日已即場致電補習社總部反映事件，並指將會轉讀其他補習社。

為佐證指控，事主在帖文中上載了多張補習社內部的相片，並用白色圈標註出該名男老師用作體罰的各類物品。相片亦拍攝到一名身穿深色上衣、露出手臂的男子。

涉事男老師：當時只是「同佢玩緊」

《香港01》記者今日（13日）下午到涉事補習社「風穎教育」了解，接觸到涉事男老師，記者表明身份並就網上指控查詢。他解釋，網上說法存在誤會，強調所謂「體罰」一事，與責罵學生，其實是分開兩件事。

男老師解釋，補習社內閉路電視已拍下過程，當時用膠斧頭打學生頭部，只是「同佢玩緊」。他不排除該名學生事後因被責罵而不快，遂將兩件獨立事件混為一談，放上網投訴。

男老師續指，學生的家長已向補習社了解來龍去脈，家長表明不需要報警。他又指，補習社老闆知悉事件後，已翻查CCTV片段，亦認為過程中沒涉及刑事成份，毋須將他解僱。

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風穎教育：公開錄影片段還大家知情權

《香港01》亦向補習社及學生查詢事件，涉事學生暫未回覆。至於風穎教育的負責人，今午（13日）回覆指，得知以上事件後，已即時聯絡該家長和學生作溝通和處理，亦得到雙方同意的解決方法。

負責人又強調：「為保障事件的透明度，我們無意隱瞞，現將相關錄影公開，還大家一個知情權。」又指「就這課堂片段中，我們承認，這位老師確實有做得不對的地方，有不恰當的行為，我們亦即時訓示與處分相關老師，此後亦會以此為鑒，加強監管，謝謝垂注。」

影片揭輕力扑頭 事後兩人疑說笑「互串」

據風穎教育提供的一段閉路電視片段可見，涉事男老師當時正在講課，內有多名學生；其中兩名男學生在課堂上談天、似在玩耍。老師見狀走向牆邊，有人輕聲稱「唔好呀唔好呀」，老師則在牆角拿出一把玩具斧頭，輕輕扑向一名學生頭部一下。期間，有學生讀出「你所講嘅嘢作為呈堂證供」。一班同學在上述情況下，紛紛大笑，狀似玩耍。

老師隨後放下玩具斧頭走回講台，之後稱「你報警，我報畀你阿媽聽」，眾學生又再大笑。老師又稱「你阿媽話你響屋企扮乖」，學生回應「緊係啦，唔扮乖唔同扮曳咩！」隨後課堂繼續。