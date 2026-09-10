日18歲爸「嫌2月兒哭聲太吵」　膠袋套頭近4小時致死：以為會安靜

日本廣島縣福山市發生一起震驚社會的虐嬰案，一名18歲年輕父親因嫌出生僅2個月的兒子哭鬧，竟以塑膠袋套住嬰兒頭部長達3.5小時，導致男嬰窒息身亡。警方解剖後已確認死因，並發現案發至報案之間存在4個多小時的「空白時間」，目前正針對犯案動機、延誤報案原因及社會安全網漏洞展開深入調查。



嫌犯坦承施暴但否認殺意 稱「以為這樣會安靜」

根據日本媒體報導，涉案的18歲男子為一名公司職員，與妻子及剛出生的男嬰同住在福山市的社宅內。案發於9月4日清晨5時30分左右，男子在家中將塑膠袋套在兒子頭上並使其俯臥，隨即不管不顧長達約3.5小時，直到上午9時許才發現異狀。

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警方獲報後將男子逮捕，犯嫌對施暴行為供認不諱，坦言：

因為兒子哭得很吵，我想說這樣做的話就會安靜下來。

但他否認具有殺人故意，稱自己並未打算殺害孩子。警方於9月7日對嬰兒遺體進行解剖，正式確認死因為窒息死。

離奇拖延4小時才報案 警方鎖定「空白時間」釐清疑點

案情指出，夫妻兩人早在9月4日上午9時就發現男嬰狀況不對勁，但嬰兒母親卻遲至下午才撥打110報案，向警方稱「寶寶在家中死亡」。從發現異狀到真正報案，中間竟整整拖延了4個多小時。這段「空白時間」內兩人究竟做了什麼、為何未第一時間送醫或求救，成為警方目前的重點調查疑點。

鄰居受訪時震驚表示，平時與該戶人家幾乎沒有互動，甚至完全不知道家中有新生兒，紛紛痛心表示：

「偶爾會看到車子停著，沒想到附近會發生這種事，真的很震驚」

「完全沒聽到嬰兒哭聲，甚至不知道有人住在那裡」



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社會安全網失靈通報後訪問未果 兩週後竟釀悲劇

廣島縣政府透露，早在事件發生前兩週（8月22日），廣島縣東部兒童家庭中心就曾接到通報，指稱「小孩半夜似乎獨自留在家中」。福山市政府接獲派案後，於8月24日前往該宅進行家庭訪問。然而當時該名男子與嬰兒母親均不在家，工作人員未能直接進行訪談，僅目視確認嬰兒當時並無異狀。

市府原定繼續協調關係人訪談，不料尚未完成後續追蹤，就發生了這起悲劇。

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廣島縣當局表遺憾 將成立外部專家小組檢討再發

對此，廣島縣健康福祉局兒童家庭課課長寺本亮史表示：「縣府對此案感到非常沉痛與重視。我們將儘速成立包含外部專家在內的檢討會議，對本案進行深入調查與檢討，並研擬具體的再防範措施。」

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