美國51歲祖母與未婚夫涉貨車內禁錮虐待4孫子女6年　檢方求判死

美國佛羅里達州當局就一宗四名兒童疑遭性侵、受虐，並被禁錮在半掛式貨車（semi-truck）艙內逾6年的案件控告一對情侶，並要求對其判處死刑。



據美國新聞頻道（NewsNation）9月7日報道，37歲男子Tamra Marshon Stewart來自傑克遜維爾，51歲女子Keysha Monique Epps來自亞特蘭大，二人為案中兒童的主要照顧者。

《紐約時報》引述檢方發言人指，4名兒童為Epps的孫子女。4名兒童目前為11至15歲。

美媒指，這四名兒童在六年多的時間裡遭受性虐待、忽視，並被囚禁在一輛貨車的臥舖駕駛室（Sleeper Cab）裡。當局指兒童被迫共用單人睡舖，糧食、衛生、教育及醫療均被剝奪；兩人燙傷未獲治理遺下明顯疤痕，兩名女童稱遭Stewart性侵多年，其中一人驗出未治理的性傳播感染。

2026年9月5日，佛羅里達州警長Christopher A. Blackmon正在舉行發布會。（影片截圖）

佛羅里達州總檢察長James Uthmeier發表聲明，形容兒童猶如被困於「流動監獄」，遭本應保護他們的成人虐待，並稱佛州對侵害兒童者零容忍，必依法處最高刑罰。

霍士新聞（Fox News）引述，其辦公室將尋求法庭判2人死刑。兩名男童曾在目睹虐行後，質問Stewart，並告知Epps，但之後遭毆打；當局指Stewart為Epps的未婚夫，知情卻未依佛州法律制止或舉報。

Stewart承認對一名女童施行三次性侵，包括一次在奧蘭多；她被控多項監護者性侵、對12歲以下兒童猥褻及疏忽照顧等罪名。Epps被控相同性侵及疏忽罪名，另加四項未有舉報虐兒。