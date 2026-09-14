警車行駛車內現鼠蹤致撞欄　揭屯門警署鼠患嚴重須聘滅蟲公司控鼠

屯門公路8月發生一宗交通意外，消息稱涉及一輛便裝警車，當時一名探員駕駛該輛便裝警車執勤期間，突然有老鼠出現在車廂中，頓時一片混亂，最終警車撞欄、探員則受傷，須送院治理及留院觀察，隨後已出院。意外揭示屯門警署內鼠患嚴重，據知警署內垃圾房位置經常有老鼠出沒，三五成群一併走到大型垃圾筒附近覓食；而停車場則鄰近垃圾房，不時會有老鼠走到車場甚至靠近車輛，懷疑今次事件與之有關。



警方回覆《香港01》查詢表示，屯門警署自8月中旬發現鼠踪，並已即時轉介相關部門跟進。食環署已派員進行實地視察，並提供專業意見及技術指導；同時，屯門警區亦已聘請專業人員防鼠。食環署則回覆指，今年接獲一次涉及屯門警署鼠患問題的求助，署方已提供協助、並加強警署外圍公眾地方的防治鼠患工作。



屯門警署外的花槽位置擺放了老鼠籠。(王譯揚攝)

據知警署內張貼通告，指由於停車場及鄰近車廂位置有老鼠出沒，已委託專業滅蟲服務商全面控鼠；同時呼籲要保持車廂及地方清潔，將食物渣放入有蓋垃圾桶內。

《香港01》獲得屯門警署內的片段，可見短短幾秒間，已有最少4、5隻大小老鼠，在垃圾房對出的大型垃圾桶底搵食、有部分則爬上垃圾桶上面，可見鼠患相當嚴重。

屯門警署內垃圾房位置鼠患嚴重，不時可見群鼠亂舞。

記者隨後到屯門警署了解，從警署外圍未能看到涉事垃圾站位置。但在警署外近河邊一處，卻聞到有臭味、花槽上設有老鼠籠及毒鼠藥等。有街坊指出，該處曾有露宿者居住，並伴隨不少雜物，臭味叢生、亦帶來鼠患。但近來未有再見到該名露宿者，雜物亦已被清理，但臭味仍在。未知警署內的鼠患與其有否關連。

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警方回覆事件指，一名警員在8月27日上午約11時，駕駛一輛警車沿屯門公路行駛，當駛至近青田交匯處，該輛警車撞向路邊一鐵欄。該名警員頸及手部受傷，清醒被送往屯門醫院，經檢查及治理後已經出院。案件由新界北總區交通部意外調查隊跟進，有關意外成因仍在調查中。

此外，警方確認，屯門警署自8月中旬發現鼠踪，並已即時轉介食環署跟進。食環署已派員實地視察，並提供專業意見及技術指導。同時，屯門警區亦已聘請專業人員進行防鼠工作。警方已提醒人員需留意環境及個人衛生，以及遵循保持警署設施清潔的守則。

屯門警署內張貼了滅鼠通告，指停車場位置有老鼠出沒。

食環署則回覆指，根據紀錄，食環署今年接獲一次涉及屯門警署鼠患問題的求助。食環署已提供協助、並加強警署外圍公眾地方的防治鼠患工作，亦向警署負責人提供防治鼠患建議和技術指導。

食環署續指，屯門警署屬香港警務處的管轄範圍，警署內的設施管理、清潔和防治鼠患工作均由香港警務處負責，食環署不會派員在警署內進行滅鼠工作。食環署主要負責公眾地方的防治鼠患工作。因應政府部門要求，署方人員亦會聯同部門場地管理人員視察，並就防治鼠患工作提供技術建議。