外賣驚現活鼠BB擊破食安底線！社區鼠蹤頻現　鼠患治理反思與出路

環境衛生與食品安全直接關乎市民的生活品質與都市形象，然而，近年本港食肆與公共空間頻頻有老鼠出沒，從餐廳天花與食桌，到各種店舖以至大廈後巷，甚至日前有市民買外賣時開盒即見活鼠BB，相關事件屢次引發社會廣泛熱議。這些看似偶然的食安風波，實則折射出社區鼠患治理的深層困局，面對龐大公帑的持續投入與市民對衛生環境的殷切期望，如何從後端補牢轉至源頭根治，已成為當前公共行政無法迴避的課題。



本港食肆與社區近年頻爆鼠患滋擾，公共衞生與食安防線面臨嚴峻考驗。（資料圖片）

鼠患由街頭蔓延至餐桌

葵興華星工業大廈華姐冰室近日爆發嚴重食安事件，有市民購買外賣自取的沙嗲牛肉米粉後，一打開膠碗的蓋子，赫然發現醬汁內有1隻活生生老鼠幼崽正在掙扎。事主隨即拍照留存並向食環署舉報。店方宣布休業一天進行大清潔，而食環署則派員巡查衛生情況及已作出檢控。

2026年9月7日有香港女生指，在葵興某工業大廈食堂外賣「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」，詎料一打開餐蓋，竟發現有1隻「活生生的老鼠BB」在痛苦掙扎。（Threads@sandysin_victorys）

茶餐廳常餐中驚現老鼠BB

「沙嗲牛肉米免費贈送活鼠BB」的片段於社交平台迅速瘋傳，網民深被震撼，事件引發全城熱議。當最貼近市民日常生活的茶餐廳常餐中驚現老鼠BB，不僅打破大眾對飲食衛生的底線認知，亦再次將社區鼠患與食安監管議題推向公共討論的焦點。

由於膠蓋半透明，未打開時已見到餐碗內有物體正在大動作活動。（Threads@sandysin_victorys）

事實上，近年嚴重鼠患事故頻生，且老鼠出沒範圍從戶外公共空間一路滲透至各類餐飲場所，例如今年4月下旬，有德國女遊客在連鎖餐廳「牛奶冰室」用餐時發現座位上方隔板有巨鼠攀爬，相關影片在社交平台傳開，引發國際網民熱議，令香港「美食之都」蒙上「老鼠樂園」之污名。

事主對着鏡頭苦笑表示會硬着頭皮繼續用餐，「由於我已經下單，管他的，我會在這裏用餐。」（aliahreek IG影片截圖）

2026年4月，一名德藉女旅客日前來港旅遊，歷經22小時的航程，下飛機首站到連鎖餐廳「牛奶冰室」用餐，豈料不遠處有一隻肥大的老鼠送上「見面禮」。（aliahreek IG影片截圖）

緊接在今年6月11日，天水圍大家樂分店被揭發後巷將食材與沾有死鼠的黏鼠板及垃圾近距離擺放；至6月20日，新蒲崗Mikiki薩莉亞分店則被發現有老鼠在食客腳邊竄動，現場員工處置欠妥惹來批評。從街頭公共空間到各大連鎖餐廳，社區鼠患問題的廣泛性與嚴峻性已無法忽視。而早於去年11月中旬，新蒲崗有休憩處的大樹淪為「老鼠樂園」，現場有數十隻鼠群大規模聚集竄動，對周邊居民生活造成嚴重困擾。

2025年11月中旬，彩虹道8號對開「新蒲崗休憩處」的一棵大樹，驚現大量老鼠爬行及匿藏。（林振華攝 / 資料圖片）

龐大公帑與科技賦能 何以打破治理瓶頸？

面對鼠患議題，政府近年持續調整防鼠策略並增加資源投放。食環署已引入熱能探測攝錄機結合人工智能技術監測鼠蹤，針對高風險地點實施精準打擊。

根據2026年上半年的鼠隻活動調查結果，全港整體「無鼠百分比」維持在96.4%的平穩水平。在重點監察方面，針對2025年下半年44個「無鼠百分比」低於80%的活躍地點，有近89%地點在2026年上半年明顯改善；而整體「無鼠百分比」低於80%的活躍地點亦由2024年上半年的90個、2025年上半年的49個，進一步降至2026年上半年的34個，反映酒精捕鼠器等新式科技應用，或在一定程度上對數據改善發揮積極作用。

同時，跨部門與社區協作機制亦在逐步推進。食環署除將熱能探測網絡擴展至房屋署屋邨及康文署場地外，亦推行《滅鼠約章》，截至2026年2月已覆蓋達72萬個住宅用戶，試圖從社區層面提高居民的環境衛生意識。但部分重災區如黃大仙區的鼠患投訴仍見升幅，表明在龐大公帑資源投入下，如何進一步優化人手調配與源頭執法，仍是當局需要持續面對的挑戰。

他山之石：國際都市的源頭治理經驗

鼠患亦並非香港獨有的都市病，其他人口高密度、餐飲業發達的國際大都會，同樣面臨老鼠滋擾的治理挑戰。面對這項跨區域的都市管理難題，單靠事後捕殺或單一部門的清理巡查往往治標不治本。

鼠患亦並非香港獨有的都市病，其他人口高密度、餐飲業發達的國際大都會，同樣面臨老鼠滋擾的治理挑戰。（資料圖片）

國際經驗顯示，防鼠成效的關鍵在於將治理重心前移，從「斷絕食物來源、封堵生存通道、法規制度約束到科技精準賦能」進行系統性的源頭管控。審視其他城市的成功實踐，對本港突破現有的治理瓶頸具有重要的參考價值：

巴黎： 治理重點轉向切斷生存環境，全面使用封閉式垃圾桶、提高清運頻率、鋪設防鼠金屬網並重罰亂拋食物；部分分區更試行配備感測器的智慧陷阱進行精準捕捉。

紐約：全面採用密封容器取代黑色垃圾袋，從源頭切斷老鼠食物鏈；同時部署避孕藥餌實施老鼠絕育以抑制繁殖，並運用高科技測繪工具與專用App實時監測鼠蹤，帶動鼠患投訴顯著下降。

圖為2022年10月，紐約街頭一名男子正在躲避老鼠。（Getty）

紐西蘭：推出「2050無掠食者」國家戰略，廣泛應用結合AI的遠端監測鏡頭與自動重置智慧陷阱，並前瞻探索專一性藥餌與基因控制技術，以科技創新驅動長遠治理。

香港作為國際美食之都，公共衞生是城市運作的根本防線。要徹底擺脫鼠患困擾，單靠事後捕殺終究只是治標，唯有政府與餐飲業界攜手相向，既要善用科技工具提質增效，更要聚焦後巷廚餘清運、食肆衛生執法與社區防護，以長效的制度化措施推動源頭治理，才能切實守護市民的食安信任與城市的文明形象。