有片！日本街邊販賣機底驚見「老鼠家族」　網民：擠在一起好可愛

自助販賣機底部竟成了老鼠的「免費大酒店」？近日1段日本自助販賣機底部藏着「老鼠家族」的影片在社交平台大熱。影片中，多隻老鼠在自助販賣機底部緊貼一起探頭探腦，更在一旁堆放的垃圾袋來回跑動。評論區中有許多網民分享了他們在不同時間段看到這些老鼠的影片，有網民幽默表示「這是《料理鼠王》在開家族會議吧？」、「擠在一起好可愛！」，亦有部份網民表示感到相當崩潰。



日本街頭一拉麵店附近的自助販賣機底部藏着數隻老鼠，牠們緊貼在一起探頭探腦。（網上圖片）

日本街頭一拉麵店附近的自助販賣機底部藏着數隻老鼠，牠們緊貼在一起探頭探腦。（網上影片截圖）

日本街頭自助販賣機底部藏數隻老鼠

日本街頭一拉麵店附近的自助販賣機底部，竟藏着多隻老鼠。從網上流傳影片看到，1台藍色的自助販賣機底部與牆角台階之間，有數隻老鼠緊貼在一起探頭探腦，鏡頭隨即向左移動，一旁堆放着數十袋垃圾，幾隻老鼠在垃圾袋周圍來回跑動。

從網上流傳的影片可以看到，幾隻老鼠在一旁垃圾堆附近來回跑動。（網上影片截圖）

另1段影片更拍到，1隻老鼠沿著台階邊緣走動，疑似停在水溝邊低頭嗅聞、尋找食物，其間有路人從旁邊經過，老鼠依然留在原地的台階旁徘徊探頭；直到路人再次經過，老鼠才驚慌竄回藍色自助販賣機底部。

另1段影片更拍到，1隻老鼠沿着台階邊緣走動，疑似停在水溝邊低頭嗅聞、尋找食物。（網上影片截圖）

另1段影片更拍到，1隻老鼠沿着台階邊緣走動，疑似停在水溝邊低頭嗅聞、尋找食物。（網上影片截圖）

其間有路人從旁邊經過，老鼠依然留在原地的台階旁徘徊探頭。（網上影片截圖）

網民：這是《料理鼠王》的主廚在開家族會議吧

有路人將這一幕拍下並上傳到社交平台，隨即引起網民熱議，評論區中有許多網民分享了他們在不同時段看到這些老鼠的影片。有部份網民幽默表示「這是《料理鼠王》的主廚在開家族會議吧」、「擠在一起的樣子居然有點可愛」、「這個禮拜也有看到主廚一家老小」、「哇！這麼多隻，好可愛！」、「店裏的麵就是牠們煮的啊」。

直到路人再次經過，老鼠才驚慌竄回藍色自助販賣機底部。（網上影片截圖）

直到路人再次經過，老鼠才驚慌竄回藍色自助販賣機底部。（網上影片截圖）

當地鼠患問題日益嚴峻

亦有不少網民感到相當崩潰，「太可怕了，在這個自助販賣機買東西買飲料都有陰影」、「好髒好惡心」、「以後都不想吃這附近的拉麵了」、「天吶，怎麼這麼多老鼠，真的頭皮發麻」、「6月底這附近好多老鼠，我女兒一直叫」、「日本街道很乾淨的印象瞬間破滅」。當地居民亦指，近年東京、大阪等大都市的鼠患問題確實日益嚴峻。

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