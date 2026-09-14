iPhone 18 Pro預購｜方保僑：騙徒已掌握個人資料　提防二次詐騙

Apple蘋果公司於上周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，隨後多名網民在社交平台發文指，收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡。警方至今接獲逾1,200人報案，涉款約2,500萬元。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒市民，須高度警惕騙徒發起「二次詐騙」。他解釋，由於騙徒手中可能已掌握受害人的電話號碼、姓名及部分信用卡資料，極有可能冒充銀行、商戶或執法機關，以「辦理退款」、「核實受騙款項」或「取消異常交易」為藉口主動聯絡受害人。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒市民，須高度警惕騙徒發起「二次詐騙」。(資料圖片)

因此，方保僑提醒市民切勿輕信任何標榜協助辦理退款的可疑來電或短訊，亦絕不可點擊不明連結。他強調，任何機構均不會要求客戶提供銀行密碼、信用卡敏感數據或一次性驗證碼（OTP）。若接獲相關疑慮訊息，應立即掛斷電話並透過官方熱線向銀行查詢，切勿將驗證碼或個人資料透露予任何第三方。

警方將案件暫列「以欺騙手段取得財產」，並於今晚（14日）交代案情。截至今日下午5時，已接獲1,209名市民報案，總涉案金額約2,500萬元。警方已將相關報案資料交予銀行及蘋果公司作即時跟進，令相關公司能盡快處理受影響市民個案，取消有關交易，避免損失。