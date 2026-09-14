iPhone 18 Pro預購信用卡盜用事件｜蘋果官方回應：欺詐訂單將被直接取消

針對逾700名香港市民疑似遭信用卡盜用於預購全新智能手機iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max，蘋果香港官方正式回應香港01查詢：指訂單正在全面排查中、欺詐交易將被取消，不會出貨。

iPhone 18Pro、iPhone 18 Pro Max 、iPhone Duo 正接受頭一輪網上預購。（Apple官網截圖）

蘋果官方發言人明確表示：「所有已收到的訂單均會在處理前接受審核。我們正盡快識別及取消任何可能已被提交的欺詐交易。」被騙徒利用他人信用卡提交的惡意訂單，將被廠方從系統後台直接攔截並作廢。

KOL司徒夾帶亦是其中一名受害者。

香港警方網絡安全及科技罪案調查科上周證實，單在兩日內已接獲超過700宗報案，涉及金額高達1,470萬港元。《香港01》揭發大量網民收到發卡銀行的「無卡支付」短訊，金額多數為13,299元，與一部頂配版 iPhone 18 Pro Max 的售價完全脗合。數字極度異常。騙徒手法猖狂。

也有其他搶購的市民收到恒生銀行發出短訊。（受訪者提供截圖）

700人中伏涉千萬，苦主何時獲退款？

無辜被扣的錢何時退回？根據金融管理局的信用卡免責指引，只要及時報失並證實為未經授權交易，持卡人毋須承擔損失。記者研判，蘋果審核階段攔截的假訂單，其信用卡簽帳多數僅處於「預先授權」凍結狀態。未實質過數。

金管局表示，個別商戶可能基於營運考慮而不使用或暫停額外認證安排，如In App 認證或一次性密碼。在此情況下，商戶須承擔非授權交易的責任及財務損失。

按主流發卡銀行的結算安排，廠方取消簽帳後，通常只需3至7個工作天，便可自動解除凍結並全數退回信用額度。數百名苦主現階段唯有緊盯網上理財，靜待結餘數字跳回正常那一刻。