iPhone 18 Pro預購｜警接1209人報案涉$2500萬　初步不涉網絡攻擊

Apple蘋果公司於上周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，隨後多名網民在社交平台發文指，收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡。



警方將案件暫列「以欺騙手段取得財產」，今晚（14日）交代案情。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀表示，截至今日下午5時，已接獲1,209名市民報案，總涉案金額約2,500萬元。警方已將相關報案資料交予銀行及蘋果公司作即時跟進，令相關公司能盡快處理受影響市民個案，取消有關交易，避免損失。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察陳麗如指出，根據銀行及涉事公司的初步調查，其系統運作正常，案件暫不涉網絡攻擊。惟警方留意到，涉案交易毋須經單次短訊驗證碼（OTP）或其他方式驗證，令付費過程毋須經持卡人確認便可完成，讓騙徒有機可乘。

警方正循多個方向調查案件，以追查騙徒身份及其背後的犯罪集團，並已向相關銀行及蘋果公司索取有關交易資料，以協助調查。調查重點包括：

1. 追查信用卡資料洩漏的源頭，包括分析受害人是否曾在共同平台提交涉案資料，以及他們有否曾經墮入釣魚詐騙

2. 調查涉案者的身份其數碼足跡，以識別實際使用被盜資料進行網上預購的人

有其他搶購的市民收到恒生銀行發出短訊。（受訪者提供截圖）

網民收到大量信用卡收款短訊 惟未能成功預購

iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max於上周六（12日）晚上8時起開放預購，不過網上社交平台隨後有多名網民發文指，收到銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑似遭遇詐騙或被盜信用卡。其中KOL司徒夾帶更收到恒生銀行發出最少6個短訊，每個短訊都顯示為「無卡支付」，金額為13,299元。而根據蘋果Apple的官方售價，疑是iPhone 18 Pro Max 512GB版本手機。

直至周日（13日）凌晨，相關帖文愈來愈多，甚至有網民稱被騙徒盜用信用卡，累計交易逾6萬元，也有網民稱每個交易涉及不同金額，包括10,499元、11,499元及13,299元等。

KOL司徒夾帶收到恒生銀行發出的最少6個短訊。（司徒夾帶FB圖片）

發現可疑交易應盡快報案 通知銀行及蘋果公司取消交易

警方呼籲市民，如懷疑信用卡資料遭盜用，並被用於未經授權交易，應立即鎖卡並通知銀行跟進。同時，應盡快聯絡蘋果公司，以便及時識別及取消欺詐交易。市民亦應透過電子報案或前往就近警署報案，並將案件編號提供予銀行，以協助處理。

警方稱，會繼續同相關銀行、商戶及金管局保持緊密溝通，確保市民權益得到保障；亦提醒市民使用網上銀行進行交易時，必須妥善保管和處理個人敏感資料及認證密碼，加強網絡保安意識，避免在不明來歷的網站提交信用卡資料。

蘋果Apple9月12日晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機。