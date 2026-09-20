元朗疑狗咬死人｜倒臥位置150米外單車徑滿佈狗腳印　遺水兜飯盒

一名27歲女子於元朗壆圍南路近南生圍污水泵房附近，疑遭群狗追趕襲擊致死，短短一個月再現同類慘劇，震驚全港。《香港01》記者今午（20日）再到案發地點視察，發現距離女死者倒臥位置約150米外的單車徑，滿佈疑似狗腳印。現場可見，該位置正正處於南生圍污水泵房對開，單車徑上的狗腳印呈灰白色，數量之多可謂「密密麻麻」，期間不時有人騎單車經過。而泵房外設有閉路電視，路邊遺有水兜及膠飯盒。



記者早前亦曾訪問附近騎單車人士，有人憶述數月前曾於鄰近攸壆路被狗群追趕，險遭咬傷，「一隻追，就隻隻跟住嚟。」亦有人稱所遇狗隻無攻擊性，從未被追逐。

女死者騎共享單車途經壆圍南路時出事，距其倒臥位置約150米外的南生圍污水泵房對開單車徑，滿佈密密麻麻疑似狗腳印。（王譯揚攝）

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案發在今日凌晨零時43分，途人報案指發現27歲女事主倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，她送院後不治。警方今午交代案情，指零時前後，女死者騎乘共享單車途經案發地點時，曾被3隻狗追趕，頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間，亦發現有野豬及流浪狗出沒。

警方指，暫未捉到涉事狗隻，亦未能確定狗隻品種，正調查有否狗主抑或流浪狗；但根據閉路電視片段，初步相信涉事狗隻為中型犬，不高於單車車輪、不高於50厘米。案件交由元朗警區重案組調查，人員已將有關案件資料轉交漁護署跟進。

女事主騎乘共享單車時出事；今日（9月20日）凌晨事發後，警員到場調查。（李家傑攝）

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