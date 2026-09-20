元朗疑狗咬死人｜倉狗零絕育遭棄街頭　動保組織批撲殺治標不治本

繼8月20日打鼓嶺坪洋村狗咬死人慘劇後，事隔一個月，再有人懷疑遭狗隻襲擊死亡。一名27歲女子今日（20日）凌晨前後騎乘共享單車，途經壆圍南路近南生圍污水泵房附近時，疑被3隻野狗追趕襲擊，全身多處有不同程度撕裂傷痕，送院不治。



動物保護組織「毛守救援」創辦人Kent接受《香港01》電話訪問時指出，隨着新界區倉庫、工廠逐漸倒閉，有大量俗稱「倉狗」的放養犬隻被遺棄，加上政府長期缺乏完善的動物收容政策，導致流浪狗問題日益嚴重。Kent強烈反對漁護署現行的「便利性撲殺」，並建議政府從源頭做起，除推行「捕捉、絕育、放回」計劃外，亦需增設官方動物收容中心，因為坊間動物福利機構的收容能力早已嚴重超載。



女事主騎乘共享單車時出事；今日（9月20日）凌晨事發後，警員到場調查。（李家傑攝）

流浪犬多為遭遺棄「倉狗」 未絕育流落街頭

「毛守救援」創辦人Kent認為坊間所見的「流浪狗」，絕大部分源於人為棄養及疏於管理。他透露自己亦曾到元朗壆圍南路了解流浪狗情況，並發現該群狗隻應是區內工廠或倉庫倒閉後，所遺下「倉狗」。這批原本被放養作「看門口」之用的狗隻慘遭遺棄原地。此外，部分村屋居民獲派公屋後，因無法繼續飼養而撇下寵物，亦是導致狗隻流落街頭的另一主因。

這類被遺棄的倉狗多為雄性犬隻，用作阻嚇，所以主人通常不會為牠們植入晶片，亦不會花錢進行絕育。在缺乏妥善管理及絕育的情況下，牠們只能在社區內自然繁殖，令流浪犬數量不斷增加。

法例阻嚇力不足且落後 棄養動物難檢控

Kent續指，現時香港法例阻嚇力不足，而且落後；對棄養寵物，植入晶片執法方面過於寬鬆。他舉例指，得悉曾有受傷且有晶片的狗隻遭棄養，即使尋獲主人，但當局仍未有檢控。而政府目前對這類未報失、及惡意棄養的主人缺乏嚴格檢控。他直言，漁護署一直沒有嚴格抽查植入晶片，直至最近接連發生數涉及狗隻的案件，才開始加以嚴查。

女事主騎乘共享單車時出事；今日（9月20日）凌晨事發後，警員到場調查。（李家傑攝）

坊間動物機構嚴重超載 「便利性撲殺」治標不治本

面對日益龐大的流浪狗數量，坊間動物福利機構的收容能力早已嚴重超載。Kent透露，目前其機構的診所內，已經爆滿「我哋連冷巷、廁所都擺埋狗啦！」然而，相對於民間的積極救援，他批評政府相關部門在控制流浪動物數量上欠缺承擔，漁護署甚至採取治標不治本的「便利性撲殺」。

他形容，這猶如面對交通擠塞時，不去興建停車場或重組路線，而是直接將路面的車輛銷毀一樣荒謬。

Kent解釋，真正的「人道毀滅」是基於減輕動物無法治癒的病痛；但現時漁護署的常規做法，是將捕獲的無主狗隻安置四天，若無人認領便直接撲殺。Kent批評現時漁護署所採取的行動，實質上屬於「便利性撲殺」。部門將街頭捕捉回來、身體健康卻缺乏主人的流浪犬隻，僅僅因為無人認領及貪圖管理上的方便，便為牠們注射毒針予以殺害。

需「捕捉、絕育、放回」從源頭控制數量

要徹底解決流浪狗問題，Kent強調必須防患於未然。他指政府方面需要推行「捕捉、絕育、放回」計劃，從源頭控制繁殖數量。同時，亦應設立官方動物收容中心，為流浪動物接種預防狂犬病等疫苗及進行絕育。Kent續指，當局應與各動物福利機構緊密合作，恆常舉辦領養活動。然而，領養後的「社區後續支援」才是關鍵。現時香港在寵物配套上依然匱乏，例如狗公園數量不足、公共交通工具未全面開放予寵物乘搭、食肆及商場亦普遍嚴禁犬隻進入，實在難以推動動物福利或領養。