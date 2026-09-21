元朗疑狗咬死人｜新界網民夜歸遇狗攔路片　嘆：日日返屋企都好驚

元朗昨日（20日）發生懷疑狗咬死人慘劇，引起大眾對流浪狗襲擊人類的關注。新界北部元朗、屯門部份區域地廣人稀，不少夜歸居民須徒步或踩單車通行，再次發生狗咬人事故後，有網民將踩單車夜歸時遇上流浪狗攔路的影片放上網，引發大批網友議論。有人質疑相關影片煽動仇狗風氣，但亦有人表示片主分享現實新界的情況。



有網民上傳年初時於元朗犬隻咬死人慘劇位置附近的影片，顯示該處早有多隻流浪狗盤踞。（Threads用戶es_muss_sein___影片截圖）

事主在晚上駕單車行經屯門龍門路一段單車徑時，遭遇6隻流浪狗，表示「而家日日返屋企都好驚」。（Facebook車cam L（香港群組）圖片）

一段被放上Facebook的影片顯示，事主在晚上駕單車行經屯門龍門路一段單車徑時，前方路上有至少6隻流浪狗零散分佈路上，事主上傳影片並留言表示：「而家日日返屋企都好驚」。反映昨日凌晨元朗發生的懷疑流浪狗襲擊人致死事故令市民人心惶惶。有人形容片段中的狗隻並無惡意，「褪開晒，俾你行」；有人則指新界不少貨倉有養狗，而且狗隻相當惡，部份更有攻擊性。

另一段被上傳至Threads的影片中，事主表示今年二月一個晚上，在昨日死者疑被狗襲擊的單車徑亦遇上流浪狗群。當時事主沿單車徑踩往上水方向，在一處樹蔭下時遇見有流浪狗攔路，當事主嘗試靠近時，狗隻大聲吠叫並跑向事主。據他留言所述，前方路段仍有其他5隻流浪狗。為避免發生意外，事主終繞道返馬路迴避狗群。事主上傳影片時更感嘆「如果我夾硬踩過去可能我都已經拉咗柴」。