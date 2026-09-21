元朗疑狗咬死人｜重案組及鑑證科人員抵殮房調查 兩家屬黯然認屍
撰文：馬耀文
出版：更新：
元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。警方及漁護署昨晚持麻醉槍及盾牌到場搜捕犬隻。今早（21日）有一男一女家屬到富山公眾殮房辦理認屍手續，期間元朗重案組探員，以及鑑證科人員亦到殮房。直至上午約11時20分，家屬完成認屍手續後離開，二人步出殮房，全程不發一言。
現場遺狗隻腳印 多人跑步及踩單車
警方與漁護署聯合行動 捕捉3隻成年唐狗
昨晚（20日）約11時起，警方與漁護署採取聯合行動，在壆圍南路一帶捕捉無人看管的狗隻。警方與漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護署的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。
警方提到，會持續協助漁護署，將按風險評估於包括壆圍南路一帶的鄉郊路段展開巡邏，跟進流浪動物滋擾風險。
漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥博士指，該3隻被捕捉的成年唐狗會被帶回動物管理中心，作進一步扣留及觀察，署方會檢查狗隻體內是否植有晶片，若有資料將聯絡狗主跟進調查。至於被捕的3隻唐狗是否直接涉案，則需作進一步調查。
被問及市民如遇到流浪狗追趕應如何處理，葉博士建議市民應盡量保持冷靜，切勿直視狗隻眼睛，並慢慢後退或繞道離開。
元朗疑狗咬死人｜單車友指現場曾為餵狗熱點 今攜不銹鋼通防身元朗疑狗咬死人｜街坊指友人去年同地遭狗咬入院 涉事狗遍尋不獲元朗疑狗咬死人｜漁護偕警方晚上持麻醉槍、盾牌搜無人看管狗隻元朗疑狗咬死人｜漁護署：將聯警方於涉事地點 捕捉無人看管狗隻元朗疑狗咬死人｜倉狗零絕育遭棄街頭 動保組織批撲殺治標不治本元朗疑狗咬死人｜倒臥位置150米外單車徑滿佈狗腳印 遺水兜飯盒元朗疑狗咬死人｜議員促徹查如證有人飼養 狗主須承擔法律責任元朗疑狗咬死人｜騎手證狗群出沒 親歷被狗追：一隻追，隻隻跟住元朗疑狗咬死人｜訓犬師：保持冷靜別尖叫 如跌倒抱頭捲身護頭頸元朗疑狗咬死人｜27歲女多處撕裂遺咬痕抓痕 頭頸疑致命傷