元朗疑狗咬死人｜重案組及鑑證科人員抵殮房調查　兩家屬黯然認屍

元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。警方及漁護署昨晚持麻醉槍及盾牌到場搜捕犬隻。今早（21日）有一男一女家屬到富山公眾殮房辦理認屍手續，期間元朗重案組探員，以及鑑證科人員亦到殮房。直至上午約11時20分，家屬完成認屍手續後離開，二人步出殮房，全程不發一言。



家屬完成認屍手續後離開，步出殮房，全程不發一言。（馬耀文攝）

現場遺狗隻腳印 多人跑步及踩單車

警方與漁護署聯合行動 捕捉3隻成年唐狗

昨晚（20日）約11時起，警方與漁護署採取聯合行動，在壆圍南路一帶捕捉無人看管的狗隻。警方與漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護署的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。

警方提到，會持續協助漁護署，將按風險評估於包括壆圍南路一帶的鄉郊路段展開巡邏，跟進流浪動物滋擾風險。

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥博士指，該3隻被捕捉的成年唐狗會被帶回動物管理中心，作進一步扣留及觀察，署方會檢查狗隻體內是否植有晶片，若有資料將聯絡狗主跟進調查。至於被捕的3隻唐狗是否直接涉案，則需作進一步調查。

被問及市民如遇到流浪狗追趕應如何處理，葉博士建議市民應盡量保持冷靜，切勿直視狗隻眼睛，並慢慢後退或繞道離開。