元朗疑狗咬死人｜單車友指現場曾為餵狗熱點　今攜不銹鋼通防身

元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，事件再度引起大眾關注。警方及漁護署昨晚持麻醉槍及盾牌到場搜捕犬隻。記者今早（21日）重返現場，有單車客表示，今日知道會途經上址，所以特別撿來不銹鋼通，以作不時之需。



街坊林先生指事發地點以往曾是餵狗熱點，但半年來鮮少見餵狗人士現身。（黃學潤攝）

街坊指現場曾為餵狗熱點 今擸鋼通防身

住在附近，每天都會踩單車途經上址的林先生指，事發地點以往曾是餵狗熱點，有人會駕車前來「放幾堆食物」。但他留意到近半年間已甚少見到有人餵狗，推測流浪狗可能因肚餓而四出覓食。他曾於上址目擊十多隻野狗聚集，近半年以來數量雖有減少，但狗群通常兩、三隻聯群結隊，甚少單獨行動。

被問到發生意外後會否擔心受襲，林先生直言自己「唔驚狗」。不過，他今日亦「早有準備」，特意在附近撿來一條不鏽鋼通防身。

街坊今日，特意撿來一條不鏽鋼通防身。（黃學潤攝）

郭先生多次目睹流浪狗出沒，避免夜間騎行以免遇險。（黃學潤攝）

經常在假日到上址踩單車的郭先生表示，知道附近一帶周圍都有流浪狗。由於附近有多個貨倉，不知狗隻是否有人飼養，只見平日狗隻多在貨倉及四周遊蕩，有時一兩隻出現，有時則「成堆」聚集。

郭先生指自己多數在早上踩單車，雖然曾遇見流浪狗，但未曾被追逐。他稱如遇到流浪狗時「通常會收慢啲，睇下佢會唔會埋嚟」。他坦言日間並不害怕流浪狗，但自從發生意外後，心裏「有少少擔心」，故未來會盡量避免在夜間在上址踩單車。