元朗疑狗咬死人｜街坊指友人去年同地遭狗咬入院　涉事狗遍尋不獲

元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。警方及漁護署昨晚持麻醉槍及盾牌到場搜捕犬隻。記者今早（21日）重返現場視察，不少單車愛好者及途人如常取道壆圍南路。有街坊表示，其友人去年曾在現場一帶遭狗隻咬傷送院，但警察亦無法尋獲該狗隻；另有多名途人指現場經常有狗出沒，平日有人擺放狗糧或附近倉地放養。



黃女士：友人去年於上址曾被狗咬傷 警察遍尋不獲

街坊黃女士受訪時指，其友人去年曾在上址被狗咬傷。（黃學潤攝）

街坊黃女士受訪時指，其友人去年曾在上址被狗咬傷：「（上址）有幾隻狗，其中有一隻咬到佢，咁Call咗白車送咗入博愛（醫院）。」黃女士解釋，涉事路段一帶有不少倉庫，有倉庫會飼養狗隻；平日亦有其他人會放置狗糧或冷飯菜汁餵狗。她指，不少狗隻「日頭會出嚟搵食」，她形容狗隻有大有小，通常是中型唐狗。被問到去年咬傷其友人的狗隻會否與今次命案有關，黃女士坦言：「我都唔清楚，因為差人都搵唔到，上一次。」

黃女士推測，死者可能因在深夜途經上址，加上踩單車速度快，容易引狗隻追逐。她自己本身有養狗，亦曾遇過有流浪狗靠近低鳴，她提醒：「狗埋嚟嗚你，要慢慢行或者大聲喝佢，佢就會走。」

單車客蔡先生：稱狗隻也欺善怕惡 遇狗「唯有踩快啲」

蔡先生曾目擊現場有數隻唐狗出沒，他認為這些並非流浪狗。（黃學潤攝）

經常在上址踩單車的蔡先生曾目擊現場有數隻唐狗出沒，他認為這些並非流浪狗：「有人餵㗎，嗰度周時見到有狗糧，最少有3隻（唐狗），有一隻係黑色，有一隻係咖啡色。」

蔡先生估計，死者可能太夜出沒而遭狗隻襲擊，他表示：「呢啲狗都係欺善怕惡嘅。」被問到遇到狗隻威脅，會如何應對，蔡先生無奈指：「都無辦法㗎，我踩單車盡可能踩快啲，快過佢囉，有乜計啊？唔通留喺度同佢搏命？佢咬到你佢絲毫無損，你咬死佢又點啫，無乜意思。」

黃先生曾遇狗隻頭耷耷不懷好意 要提高警覺

單車客黃先生指，間中在上址見到有幾隻狗趴在路旁「抖涼」。（黃學潤攝）

另一名單車客黃先生指，間中在上址見到有幾隻狗趴在路旁「唞涼」，他指從狗隻的外形看來，牠們似乎有人養且兩餐穩定。

黃先生直言，見到狗隻時難免會感到擔憂：「有時見到兩三隻，佢行嚟行去，頭耷耷咁樣不懷好意，我哋就會小心，提高警覺，用眼角稍住佢。」他表示，通常日間單車速度較快，狗隻未必會主動撲咬。

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥博士指，該3隻被捕捉的成年唐狗會被帶回動物管理中心，作進一步扣留及觀察，署方會檢查狗隻體內是否植有晶片，若有資料將聯絡狗主跟進調查。至於被捕的3隻唐狗是否直接涉案，則需作進一步調查。

被問及市民如遇到流浪狗追趕應如何處理，葉博士建議市民應盡量保持冷靜，切勿直視狗隻眼睛，並慢慢後退或繞道離開。