機場二號客運廊水喉工疑遭欠薪5個月涉款千萬　半百人拉橫額追討

機場二號客運廊（Terminal 2 Concourse，亦稱「T2C」）懷疑發生欠薪事件。約80名水喉工人，指遭欠薪5個月，涉及款項近1,000萬元。今日（22日）上午，部份工人在T2C拉橫額「欠薪五個月」、「北京城建無錢俾，易達水理你死。朝餐風露、慘無人道」，指控承建商與二判互相推卸。



勞工處回覆《香港01》查詢指，已聯繫受影響工人的僱主、相關總承判商及分判商，跟進處理有關工程項目工人的欠薪問題。勞工處又呼籲，如有工人被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科提供資料，勞工處會提供適切協助。機管局指，已即時與相關總承建商溝通，敦促總承建商與相關分判商盡快及妥善處理付款事宜，局方會密切關注事態發展，適時採取合適行動。



工人在T2C客運大樓內拉橫額追薪。（讀者提供）

今日上午，逾50名工人代表，在T2C客運大樓地下拉橫額叫口號追薪。有工人透露，涉事工程合約編號「T2C 3408」，是指機場三跑道系統項目（3RS）中的二號客運廊（Terminal 2 Concourse）工程，約有80名工人至今被欠薪5個月。工程承建商是「北京城建」，工人則受僱於二判「易達」，工人引述稱：「北京城建每個月都有俾足錢，但易達又話冇」懷疑互相推卸。部份人已經向勞工處求助。

工人在T2C客運大樓內拉橫額追薪。（讀者提供）

機管局表示，十分關注涉及建造工程承建商的勞資糾紛事件。機管局一直按工程合約及既定程序向各工程總承建商支付工程費用，並提醒總承建商妥善處理其分判合約。機管局獲悉事件後，已即時與相關總承建商溝通，並敦促總承建商與相關分判商盡快及妥善處理付款事宜，包括確保所有工人獲應得報酬。機管局會密切關注事態發展，並適時採取合適行動。

《香港01》另正向大判和二判公司查詢上述事宜。