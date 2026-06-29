大班麵包董事廖志強涉欠薪28萬　廖稱無參與管理擬不認罪　押後訊

連鎖麵包店大班麵包西餅去年全線結業，早前被高院頒令破產的公司董事廖志強，亦同被控15項欠薪等傳票控罪，涉款約28萬元。案件今（29日）在九龍城裁判法院提堂，廖親自出庭應訊指，因最近破產，要重新聘請律師。廖表示，他後來沒有參與公司的管理，僅好心代為簽署「破欠（破產欠薪保障基金）」，故此擬不認罪。裁判官林希維遂押後案件指8月24日作答辯，以待被告處理聘請法律代表事宜。如廖最終不認罪，則會在同一天處理審前覆核。



被告廖志強（76歲）被控7項「沒有在到期日內支付工資」、6項「沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資」、1項「沒有在僱傭合約終止時支付工資及代通知金」及1項「沒有支付審裁處判令款項」罪，指他作為鴻和董事，未有盡快支付或其7位僱員的工資及代通知金等，及或沒有按勞資審裁處的判令條款 ，向僱員支付款項，涉款約28萬元。

被告廖志強稱剛被頒令破產，需時另聘律師。(陳蓉攝)

大班麵包西餅2025年6月24日突全線結業，多名員工投訴遭欠薪。(黃偉民攝）

廖稱近年公司非他管理

廖指，因為最近被頒令破產，今天沒有律師代表，等待辦好手續後，會重新聘請律師。廖表示公司近幾年都不是由他管理，他只是公司的非執行董事，好心代為簽署「破欠（破產欠薪保障基金）」，因此擬不認罪。

官提醒好心都有後果

林官以「傀儡戶口」為例，提醒廖指：「好心係好事，但好心都有後果。」著廖向法律代表索取意見，再決定答辯意向，遂把案件押後至8月24日作答辯，以待被告處理聘請法律代表事宜。如廖最終不認罪，則會在同天處理審前覆核。

另3公司早前認罪罰25萬

此外，「大班麵包西餅有限公司」、「大班餐廳有限公司」及母公司「鴻和有限公司」等早前由清盤代理人承認欠薪等共96項傳票控罪，被判罰25萬元。

案件編號：KCS26994-27005、35185-35187/2025