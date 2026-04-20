三和生物科技涉欠薪　員工稱有人被欠過百萬、曾墊逾10萬業務開支

本港初創企業「三和生物科技有限公司」被指在2023年8月起，拖欠逾30名員工薪金，所有員工累計被欠15個月的薪金，估計涉款約2,400萬元。有員工透露，部分公司管理層被欠薪超過100萬元，亦有人曾墊付逾10萬元經營開支，包括差旅機票、測試用品等，未獲償還。他表示，有員工曾向勞工處投訴，處方人員亦曾就欠薪向董事發出警告信，但公司未有發還所有薪酬。



「三和」今年3月向員工宣布，由於公司債務沉重，將停止營運，所有員工的欠薪將由破欠基金代付。有人不滿公司處理手法，希望能歸還有關欠薪，同時促請勞工處加強打擊僱主欠薪，同時增加相關罰則阻嚇力。



「三和生物科技有限公司」成立於2012年，主要研發快速檢測設備及生物晶片等技術。（三和生物科技有限公司網站）

「三和生物科技有限公司」成立於2012年，主要研發快速檢測設備及生物晶片等技術。今年3月，公司負責人透過WhatsApp向員工發出通告，指由於過去幾年多名潛在投資者退出，導致公司債務愈發沉重，耗盡所有可用資源，最終需要結業，員工欠薪將由破欠基金代付。

2023年8月起拖欠30員工薪金

有不願具名員工向《香港01》透露，公司自2023年8月開始拖欠員工薪金，期間雖曾支薪，但一直未有還清款項。截至今年2月公司宣佈結業，所有員工累計被拖欠15個月的薪金，有管理層更被欠薪超過100萬元。

「三和生物科技有限公司」成立於2012年，主要研發快速檢測設備及生物晶片等技術。團隊曾到美國AACC臨床診斷及實驗室儀器設備展參展。（三和生物科技有限公司網站）

他表示，員工三年間多次向公司追薪，公司負責人亦曾透過WhatsApp、電郵、會議等方式，告知他們公司的財務狀況，並宣稱即將與新投資者達成協議，有新資金後將償還員工薪金，然而最終仍未能悉數還款。他又透露，公司銀行戶口長期資金不足，有員工曾墊支為公司購買測試器材，亦有人曾墊支超過10萬元購買差旅機票等，均未獲還款。

勞工處曾面見員工 向董事發警告信

該名員工表示，2023年起陸續有員工離職，有離任員工曾入稟勞資審裁處並獲法庭令，要求公司償還欠薪。就他所知，勞工處人員亦曾就欠薪投訴面見員工，並向董事發出警告信，但公司最終仍未有發還所有薪酬。

翻查勞工處記錄，2024年10月勞資審裁處曾向「三和」發出9條定罪，共判罰款3.15萬元。

「三和生物科技有限公司」成立於2012年，主要研發快速檢測設備及生物晶片等技術。（三和生物科技有限公司網站）

有高層去年11月稱將總部搬至海南

該名員工表示，去年11月，「三和」首席執行官孫祥龍曾在海南一個活動中表示，正在將生產總部搬至海南。

該名員工透露，公司在今年2月23日曾舉辦年會，席間透露該海南項目將獲首批600萬美金投資（折合約4,696萬港元），令員工感到鼓舞。然而，4日後公司董事局召開員工會議，宣布公司停運，但短期内不會清盤，並承諾一定償還所有欠薪。及至3月20日，公司再透過WhatsApp宣布公司結業，改口稱董事會無法承擔欠薪，着員工申請破欠基金。

有員工不滿公司處理手法，嘆不少人被欠薪數十萬元，生活艱難，認為破欠基金幫助有限。他們希望董事能歸還有關欠薪，同時促請勞工處加強打擊僱主欠薪，並增加相關罰則阻嚇力。

《香港01》曾就此事電郵查詢「三和」，惟系統顯示找不到相關電郵地址，或該地址無法接收電子郵件。勞工處早前回覆查詢時指，接獲員工求助，並已聯絡公司負責人，要求僱主妥善處理僱傭事宜。