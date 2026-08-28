勞聯首7月接11宗飲食業欠薪最高$25萬倡重罰　有工友半年兩遇拖糧

勞聯公布今年首7個月接獲922宗勞工求助個案，其中飲食業佔162宗，旗下香港飲食業職工會聯合會同期接獲11宗欠薪個案，涉及30人，總欠款逾205萬元，有工友被拖欠近半年工資、金額達約25萬元。

有工友分享，短短半年內先後遭兩家食肆欠薪，「付出勞動支撐食肆營運的工友，竟是最後一批知曉結業消息的人」。勞聯提出五大建議打擊欠薪，包括加重刑罰起震攝作用。



勞聯公布今年首7個月接獲922宗勞工求助個案，其中飲食業佔162宗。（李可榆攝）

兩次突被通知「聽日唔使返」

半年內兩遇欠薪的葉先生今憶述首次發生在2025年11月，而有關食肆早在同月初已出現異樣，包括供應商要求現金找數，但食肆無力支付，貨源開始中斷，工友已察覺有問題，但僱主未主動交代。

直至同月底某日下班才突然獲悉結業消息。葉先生與工友翌日隨即到勞工處投訴，幾經轉折，至今年7月才收到破欠基金款項，超過半年，直言一個打工仔來說壓力很大：「要交租、給家用、家庭開銷，搭車上班一日來回都要二十多塊，子女其實幫不到你很多。」

豈料葉先生轉工後，又於今年5月再遇欠薪。食肆於7月初晚上突然拉閘結業，「人家回去開工，他鎖了門，有些同事回來上6點收10點，連卡都打不到，拍不到照片，變成了沒有證據。」當日下午僱主僅拋下一句「你們去勞工處吧，我沒有錢了」便了事。工友翌日前往勞工處求助，案件目前仍在調解中。

葉先生在半年內兩遇欠薪的經歷。（李可榆攝）

僱主以「擠牙膏式」出糧 令工友難以果斷離職 欠薪越滾越大

飲食業職工會聯合會秘書長何仁清表示，工會今年首7個月接獲的11宗欠薪個案中，有11人獲判申索得直，其餘仍在審理。部份個案未能成功追討，因為飲食業普遍使用口頭合約，工友缺乏書面證據：「很多工友入職十幾二十年前都已經沒有拿過合約副本，打卡記錄、更表全部在公司，到出事時一些文檔都證明不了他和這間公司有什麼聯繫。」他續指，有工友甚至連出糧紀錄都沒有，以現金支薪，完全無法證明僱傭關係及欠薪金額，最終導致敗訴。

欠薪金額方面，他表示工友普遍被拖欠一個月至一個半月工資，但最誇張的個案涉及一名工友被欠薪近半年：「半年前開始就欠他工資，每個月欠一個月，欠了兩個月之後開始去追老闆，老闆每星期可能出三四千元，出一個星期，第二個星期又不出，累積出來超過二十萬元。」他解釋，僱主以「擠牙膏式」出糧，令工友難以果斷離職，欠款越滾越大。

勞聯五大建議 重點加大起刑罰震攝作用

勞聯主席林振昇提出五項建議，建議重點打擊欠薪，包括加重量刑並追究惡意欠薪的公司董事及實際控制人個人責任，現時罰款多僅數千元，阻嚇力不足；促請勞工處主動巡查飲食及建造業，聯同警方打擊資產轉移逃避出糧；同時簡化破欠基金申請流程，將被拖欠的強積金供款納入保障範圍。勞聯亦建議放寬病假津貼規定及加強公眾教育，推動書面合約和保留出勤紀錄。

他呼籲工友一旦被欠薪一至兩個月就應盡快求助：「如果欠薪越滾越大，超過八萬元的時候，即使申請到破欠基金，特惠款項都不足以覆蓋全部工資。」