斧山道運動場外派運動飲品　校運會學生發現懷疑針孔　多人送院

黃大仙發生一宗懷疑飲品包裝現針孔事件。今日（22日）下午時份，有學生在社交媒體上發布一則帖文，指其參加學校運動會，午飯時間有人免費派發一款品牌名為「尖叫」的運動飲品。惟有學生發現飲品包裝上有懷疑針孔，恐有人將不明液體倒入飲品內。學校老師得悉事件，隨即收起相關飲品。



《香港01》記者隨後到達現場了解，發現有便衣警員在運動場門外翻垃圾桶，並將可疑的膠樽檢走；亦有探員進入運動場內調查。派發飲品位置位於永定道，距離運動場一小段距離，並非在運動場內，亦非校方派發。據悉，約2名學生疑飲用飲品後不適肚痛，多輛救護車趕到現場，包括大型救護車，全部送往聯合醫院治理；大批探員到場調查及蒐證，並翻找垃圾桶，其後檢走數支「尖叫」飲品調查，部份樽內仍有飲料，部份則只剩空樽。

學校老師收起涉事飲品。（圖片來源：Threads / 0716ckvsa）

據了解，該學校為觀塘區一間中學，正在斧山道運動場舉行運動會。《香港01》正向該學校查詢相關事件。

警方表示，今日（22日）2時正接獲報案，指有懷疑有針孔的飲品在斧山道運動場對開被派發。救護員接報到場，16名男女童在上址飲用相關飲品後，懷疑感到不適。其中5名男童及10名女童，年齡介乎12歲至17歲，清醒被送往基督教聯合醫院治理。另外，一名12歲女童清醒自行求醫，案件暫列「求警調查」，交由東九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。