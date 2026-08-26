天水圍連鎖粥店廚房員工戴手套撩牙！網民憂被「加料」斥：好嘔心

作為食肆且在廚房工作的員工，更應着重衛生！有網民在社交平台上傳影片，指在某連鎖粥品店購買外賣，其間發現有戴手套員工公然清理牙縫殘渣，又在工作區使用牙籤剔牙，未有更換手套便繼續工作，直言「諗起就想反胃」。



天水圍有連鎖粥店員工被拍到在工作期間，戴手套撩牙兼用牙籤剔牙。（「threads＠dragon.5094744」影片截圖）

許多網民批評涉事女員工欠缺基本衛生意識，「佢喺食物上面咁撩牙？換唔換手套都好嘔心啦」、「其實做食肆，最好戴返口罩」。不過有人指出外出用膳向來都是「眼不見為淨」，「其實手套不嬲都係保護佢隻手，唔係保護你」、「間間廚房都係咁㗎啦，做過飲食業就知道」。



連鎖粥品店員工戴手套撩牙 未更換手套繼續工作

該食客在threads帳號以「食安問題」為題上傳影片，表示日前因為身體不適，到天水圍天瑞商場某間連鎖粥品店購買外賣，詎料在等候外賣期間，發現有廚房員工竟然戴着手套清理牙縫殘渣，又用牙籤剔牙，未有更換手套便繼續工作，樓主見狀立刻拍下影片，期望店舖方面能「注意返衛生」。

諗起就想反胃 目擊食客

涉事女員工在廚房工作，她戴着手套直接用手指清除牙縫裏的食物殘渣。（「threads＠dragon.5094744」影片截圖）

涉事女員工在廚房工作，她戴着手套直接用手指清除牙縫裏的食物殘渣。（「threads＠dragon.5094744」影片截圖）

菜渣肉屑疑未完全清理 女員工再用牙籤剔牙

片段可見，1名戴上手套的女員工正在廚房工作，她最初直接戴着手套，用手指試圖清除牙縫裏的食物殘渣，未知是否菜渣肉屑未能完全清理，她之後改為用牙籤剔牙。該女員工事後未有即時棄掉牙籤，貌似將牙籤放在其前方，然後繼續工作。倘若她剔牙過程有任何殘渣掉下到食物，而食客在不知情的情況下進食，情況可謂相當嘔心。

未知是否菜渣肉屑未能完全清理，女員工之後改為用牙籤剔牙。（「threads＠dragon.5094744」影片截圖）

她事後未有即時棄掉牙籤，貌似將牙籤放在其前方，然後繼續工作。（「threads＠dragon.5094744」影片截圖）

她事後未有即時棄掉牙籤，貌似將牙籤放在其前方，然後繼續工作。（「threads＠dragon.5094744」影片截圖）

網民斥嘔心憂被「加料」：即場加塊「新鮮肉絲」畀你

許多網民紛紛批評片中員工有欠衛生行為，「口腔係最多細菌！怎可能工作期間玩牙齒！」，又擔心剔牙過程會有食物殘渣跌進客人食物，「佢喺食物上面咁撩牙？換唔換手套都好嘔心啦」、「即場加塊『新鮮肉絲』畀你」。



有留言指普遍食肆員工使用手套，其實更不符合衛生，「手套係用嚟保護佢對手，唔係因為要衛生」、「個手套最X多菌，做乜X都係戴住同一個手套，永遠唔會換的」、「除咗接觸啲腐蝕性清潔劑，應該好似以前咁唔好戴手套，整污糟咗自己隻手佢就會洗手，好過而家戴咗手套就唔再洗手」。



其實做食肆，最好戴返口罩 網民意見

外出用餐只求「眼不見為淨」？ 網民：間間廚房都係咁

另有網民就關注涉事餐廳的衛生狀況，「片中仲見到啲椅背好污糟」、「佢哋個地板先大鑊，又油又滑好似千年冇洗咁」、「又係唔舒服喺到買粥食食到肚屙，病多兩錢重」、「之前見到呢間旗下有個戴手套嘅男人，去完廁所就咁返入去舖頭繼續做」。但有留言覺得「眼不見為淨」，「間間廚房都係咁㗎啦，可能5星級酒店會乾淨少少。做過飲食業就知道，賺得雞碎咁多，（梗係）方便自己」。

（threads＠dragon.5094744）