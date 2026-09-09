啟德AEON礦泉水有孔洞！瓶身現滲水　網民憂針筒加料　附AEON回應

撰文：謝茜嘉
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「超市尿液汽水」案令不少市民外出購買飲品時警覺性提高！有女生於網上發文表示，她於啟德體育園零售館AEON STYLE購買礦泉水，從貨架隨手拿了1瓶感覺到有水滲漏，檢查發現瓶身有孔洞，她拍片提醒網民購買前要檢查清楚貨品完好無缺。網民擔憂，「可能係啲變態佬用針筒加料」、「報得警上得新聞，用針加料唔係第一次」、「唔好飲，怕落嘢」。

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AEON（永旺百貨）回覆《香港01》查詢時表示，AEON很重視顧客的意見、已立即進行調查，包括檢查相關商品及翻查店內CCTV紀錄。根據現階段調查結果，未發現任何可疑人士或可疑行為，亦未發現異物混入的跡象。總合商品受損狀況判斷，有關情況較大可能是在物流、搬運或店內陳列過程中因意外碰撞而導致包裝受損及滲水。對於事件引起顧客關注及不安深表歉意。AEON一直高度重視商品品質及食品安全，未來亦會繼續加強商品管理及巡查工作，為顧客提供安心安全的購物環境。

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有女生於網上發文表示，她於啟德體育園零售館AEON STYLE購買礦泉水，從貨架隨手拿了1瓶感覺到有水滲漏，檢查發現瓶身有孔洞（紅圈示）。（Threads@heart._.pic）

該女生於9月6日於Threads發文表示，「今日去AEON求其拎咗支水，之後feel到漏水，點知係有個窿，大家買嘢記得check吓！」，她透露該支水交給了職員，並轉購買另1品牌的水。

啟德AEON礦泉水瓶身有窿　滲出水滴

影片見到，女生拿着1瓶礦泉水，瓶身上方有水滴滲出。

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影片見到，女生拿着1瓶礦泉水，瓶身上方有水滴滲出（紅圈示）。（Threads@heart._.pic）

網民憂被人用針筒加料

有網民留言表示，「買水買飲品一定要大力㩒下有冇漏水先畀錢！好大機會係有變態佬用針管加料！」。

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影片見到，女生拿着1瓶礦泉水，瓶身上方有水滴滲出（紅圈示）。（Threads@heart._.pic）
超市汽水加尿　六旬漢認情緒管理差　官對被告犯這案覺奇怪判感化

「超市尿液汽水」案被告最終判刑為？

香港2025年曾發生「超市尿液汽水」案，63歲男子因與惠康職員有磨擦感不快，遂將尿液混入樽裝「加系可口可樂」和七喜後，放上深水埗、旺角、灣仔區多間超市貨架長達1年，直至1名9歲男童飲用後不適，始揭發事件。

男子被控1項「意圖損害等而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品」及1項「有意圖而企圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」罪，九龍城裁判法院裁判官莫子聰判刑時考慮到被告沒有案底等，最終判被告12個月感化令。

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