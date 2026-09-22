運動飲品疑現針孔｜最少12人肚痛不適　多輛救護車抵運動場

觀塘一中學今日（22日）在黃大仙斧山道運動場舉行運動會，午飯期間運動場外有人派發品牌為「尖叫」的運動飲品，惟有學生發現飲品包裝上疑有針孔，憂有人注入不明液體，通知家長報警；校方得悉事件後收起相關飲品。



《香港01》記者到斧山道運動場了解。大約下午5時，大批救護車、消防車等駛入運動場內，最少12人懷疑飲用飲品後，感到不適。消防處接報後以「大量傷者」程序處理，派出多輛救護車及輔助醫療裝備車等到場協助，全部人由救護車送往聯合醫院治理。



多輛救護車駛入運動場內，最少12人報稱不適。(林振華攝)

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現場消息指，有學生疑飲用相關飲品後不適。大批探員趕抵斧山道運動場調查，有探員在場外垃圾桶蒐證，發現「尖叫」飲品膠樽即檢走作為證物；另有探員進入運動場內了解事件。有學校職員透露，相關飲品是在運動場外派發，並非由學校安排。

警方表示，今日（22日）2時正接獲報案，指有懷疑有針孔的飲品在斧山道運動場對開被派發。救護員接報到場，16名男女童在上址飲用相關飲品後，懷疑感到不適。其中5名男童及10名女童，年齡介乎12歲至17歲，清醒被送往基督教聯合醫院治理。另外，一名12歲女童清醒自行求醫，案件暫列「求警調查」，交由東九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。

學校老師收起涉事飲品。（圖片來源：Threads / 0716ckvsa）

有疑為該校學生在社交平台發帖，指午飯時間學生離開運動場用膳，有人免費派發「尖叫」運動飲品。惟有學生發現飲品包裝上有懷疑針孔，恐有人將不明液體倒入飲品內。學校老師得悉事件，隨即收起相關飲品。

觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔，大批探員接報到場調查及蒐證，檢走「尖叫」飲品樽作證物。（林振華攝）