運動飲品疑現針孔｜瑪利諾中學：校外人士派發　校方已回收飲品

觀塘瑪利諾中學今日（22日）在斧山道運動場舉行運動會期間，有人於學生外出午膳時，在運動場附近免費派發名為「尖叫」的運動飲品。惟多名學生飲用後不適，更有學生發現飲品樽上疑有針孔，擔心被人加入不明液體，通知家長報警。



瑪利諾中學回覆《香港01》查詢表示，有校外人士於陸運會場地外，向學生派發樽裝飲料，派發者與學校無任何關係，校方事前及事後亦沒有收到通知。由於懷疑部分飲品包裝膠瓶破損，基於學生健康考量，校方已呼籲學生切勿飲用，並收回相關飲品。現事件已由警方接手調查，校方正全力配合，並已通報家長密切關注學生狀況。該校強調，學生安全是學校首要考量，校方會繼續跟進調查。



教育局發言人亦指，教育局十分關注事件，並已即時聯絡學校了解有關情況。學校已啟動危機處理小組跟進，並會與家長保持聯繫及提供支援。警方正調查事件。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及所需支援。

多輛救護車駛入運動場內，初步逾12人報稱不適。(林振華攝)

警方表示，於今日下午2時正，接獲一名家長報案指，其孩子在斧山道運動場參加學校運動會，場外有人派發飲品，飲品包裝卻懷疑發現針孔。警方派員到場了解，現將案件列作「求警調查」，交由黃大仙刑事調查隊跟進。

觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔，大批探員接報到場調查及蒐證，檢走「尖叫」飲品樽作證物。（林振華攝）

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據知最少12名學生飲用涉事飲品後肚痛不適，《香港01》記者到斧山道運動場了解，見到大量救護車到達現場，有救護員為學生檢查。大批探員亦趕抵斧山道運動場調查，有探員在場外垃圾桶蒐證，發現「尖叫」飲品膠樽即檢走作為證物；另有探員進入運動場內了解事件。

觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔。據悉飲品並非由學校安排派發，派發位置在永定道一屋苑對開，距離運動場一小段距離。（林振華攝）