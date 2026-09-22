屯門中年婦倒斃雜物屋　遺14貓獲善心人自資暫託　冀有心人領養

屯門周二（22日）凌晨有人被揭發倒斃屋內，單位遺下十多隻貓，幸獲善心人接走安置。警方在周二凌晨零時39分接獲一名女子報案，指其年約50歲女兒失去聯絡，擔心她暈倒。救援人員趕至女事主位於井財街11A號南光樓的住所，發現她已明顯死亡。惟屋內尚有十多隻貓無人照顧。



有寵物用品公司周二下午在社交平台發帖，稱接獲通知後到場了解，單位內的14隻貓經愛護動物協會人員檢查後，證實健康無大問題，故愛協未有帶走牠們。該公司的職員則在獲得死者母親同意後帶走該批貓照顧及安置。



屯門井財街11A號一單位有人倒斃屋內，遺下十多隻貓。屋內滿佈雜物。（依時寵物用品有限公司fb）

從寵物用品公司上載的照片可見，涉事單位內滿佈雜物，一片凌亂。帖文指，女事主在兩日前已失聯，估計屋內的貓亦已有一至兩日沒有進食或飲水，更傳出惡臭。公司職員帶走貓咪後，安排牠們在一間貓酒店暫託，暫時發現其中一隻貓腳部癱瘓要「拖住腳行」，亦有部分貓咪有皮膚病。公司將安排為救出的貓洗澡及接種所需疫苗，之後安排領養。

《香港01》接觸到有份救貓的依時寵物用品有限公司的女職員，她自稱「蝦碌奶媽」。她指自己本身為貓義工，自2023年起已開始救貓，至今逾400隻貓獲救。她接獲朋友通知，加上住所與事發現場甚近，於是她立即前往救貓。

她憶述，到達現場時始驚悉事主為自己的老客戶，相當感慨，因得悉事主年紀不大，疑在家中的「垃圾山」墮下撞傷頭失救致死。由於她們會接單並將貨送到門口，故認得該單位。她指，該單位向來都傳出異味，每次送貨時事主只會開一條門罅簽收。而該名事主已幫襯了她買貓草貓糧約三幾年，每次均會大手購入幾十包甚至一百包，而買的多數為特價糧草，即快將到期的，會比較便宜。

屯門井財街11A號一單位有人倒斃屋內，遺下十多隻貓，由一間寵物用品公司的職員接走及安排暫託。（依時寵物用品有限公司fb）

她指自己抵達現場時，警員及愛護動物協會人員已將貓貓全數救出。據她稱當時情況極惡劣：「每個籠入面都跌出曱甴！」她續指，14隻貓貓均為唐貓，最老一隻大約10歲，大致均身體健康，但其中一隻雙後腿癱瘓；當中10隻有皮膚病，3、4隻腳趾爛。

屯門井財街11A號一單位有人倒斃屋內，遺下十多隻貓，由一間寵物用品公司的職員接走及安排暫託。（依時寵物用品有限公司fb）

據她所述，由於愛協及漁護均疑無位接收，事主家人亦無能力照顧貓隻：事主母親已屆九旬，並患有老人痴呆。故她只好向朋友求助，在其寵物酒店暫時寄養，並自行斥資付照顧費用，幸好是朋友價，14隻貓每日只收共500元。但長遠計亦是大數目，故希望有心人可盡快聯絡她們，稍後待貓隻進行CCCP（絕育、放回）等程序後，就開放領養。此外，她本身亦有大約40隻貓待領養，因而開支甚巨。

屯門井財街11A號一單位有人倒斃屋內，遺下十多隻貓，由一間寵物用品公司的職員接走及安排暫託。（依時寵物用品有限公司fb）