車Cam｜觀塘私家車衝紅燈　遇車轉彎急煞停黃格仔　警車駛經斷正

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（23日）流傳一段影片，長約20秒，顯示昨午3時許，一輛白色私家車沿觀塘勵業街往觀塘海濱花園方向行駛，駛至勵業街和鴻圖道交界時，白色私家車衝紅燈，剛巧有其他私家車從鴻圖道駛出，白色私家車被迫煞車，停在「黃格仔」範圍，尾隨客貨車停在停車線後方位置，令白色私家車無法後退。



同時有警車和交通警電單車沿鴻圖道亮燈駛出，一度停車，「撞正」白色私家車衝紅燈停在「黃格仔」，警車轉彎停在「黃格仔」前方勵業街位置，相信有所行動，影片便結束。



一輛白色私家車沿勵業街往觀塘海濱花園方向行駛，駛至勵業街和鴻圖道交界時，白色私家車衝紅燈。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

許多網民笑言「客貨車識做，食晒佢個位，等佢退都無得退」、「呢啲應該立即停牌」、「個X樣又好彩收得切，否則一嘢隊埋佢就X家X」、「又衝燈、又黃格，真開心最重要有阿Sir駛過」。

剛巧有其他私家車從鴻圖道駛出，白色私家車被迫煞車，停在「黃格仔」範圍。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第17條，交通燈顯示紅色燈號時，表示交通車輛不得越過停車線；第18條則規定，駕駛者必須遵從交通燈的指示。駕駛者如不遵從交通燈號，俗稱「衝紅燈」，根據香港法例第240章《定額罰款（刑事訴訟）條例》，沒有遵從交通燈指示的定額罰款金額為900元；同時會根據香港法例第375章《道路交通（違例駕駛記分）條例》被記5分。

警車和交通警電單車沿鴻圖道亮燈駛出，一度停車，警車轉彎停在「黃格仔」前方勵業街位置，相信有所行動。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

若案件並非以定額罰款處理而遭正式檢控，違反《道路交通（交通管制）規例》的相關交通燈規定，首次定罪最高可判罰款5,000元及監禁3個月；再次定罪最高可判罰款1萬元及監禁6個月。

至於俗稱「停黃格」的情況，根據《道路交通（交通管制）規例》第10(1)條，駕駛者不得駛入黃色方格路口，除非當時已能立即將整輛車完全駛離黃格。換言之，如果前方交通已經受阻，駕駛者仍然駛入黃格，其後被迫停在格內，即有可能構成違例。根據香港法例第240章《定額罰款（刑事訴訟）條例》附表第9項「非法進入黃色方格路口」，定額罰款金額已於2026年1月1日起調高至港幣600元。