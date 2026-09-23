尖叫飲品疑現針孔｜建華：包裝小孔屬正常設計　產品無外來污染物

瑪利諾中學昨日（22日）在黃大仙斧山道運動場舉行陸運會期間，有校外人士在場外免費派發農夫山泉旗下「尖叫」品牌運動飲品，惟當中有飲品樽被指疑有針孔，16名學生不適送院。警方今日（23日）表示，經調查後未發現任何證據證明有人刻意破壞膠樽，亦無發現樽內有異物。



農夫山泉香港總代理建華集團今日發聲明表示，高度關注事件，強調產品包裝上的小孔屬正常包裝設計，網傳片段中的瓶身噴水情況，是因為飲品樽身與包裝標籤之間空隙內的積水，於擠壓下在氣孔噴出。公司將分別到校及公開舉運試飲活動，讓市民體驗飲品，加深了解產品包裝設計及品質標準。



9月22日在斧山道運動場外派發的「尖叫」運動飲品被指疑有針孔，產品總代理建華集團稱，飲品包裝上的小孔屬正常包裝設計，網傳片段中的瓶身噴水情況，是因為飲品樽身與包裝標籤之間空隙內的積水，於擠壓下在氣孔噴出。（建華集團影片截圖）

建華集團稱，理解校方老師出於對同學安全的關愛，以致該事件引起的誤會，並對「有中學生在運動後感到不適」致以慰問。集團亦感謝警方迅速調查，「以高效及周全的方式跟進事件，讓事件得以釐清，釋除公眾疑慮」。警方調查結果及產品化驗資料顯示，涉事產品未發現任何污染物，亦未發現產品品質或食品安全問題。

9月22日在斧山道運動場外派發的「尖叫」運動飲品被指疑有針孔，產品總代理建華集團稱，飲品包裝上的小孔屬正常包裝設計；飲品樽身與包裝標籤之間空隙內的積水，僅存在於瓶身表面與包裝標籤之間的空隙，並無進入瓶身，產品不會有任何外來污染物。（建華集團影片截圖）

該集團指，經調查及了解，產品包裝上所見的小孔，屬正常包裝設計，並非瓶身出現破損。網上流傳片段中所見的瓶身噴水情況，原因是飲品在放入冰水後，冰水會經小孔滲入瓶身表面與包裝標籤之間的螺旋形空隙，擠壓時冰水會在氣孔噴出。冰水僅存在於瓶身表面與包裝標籤之間的空隙，並無進入瓶身，產品不會有任何外來污染物。

警方今午在記者會交代案情時，亦即場示範將帶有標籤的「尖叫」飲品樽浸入水中，之後按壓樽身，隨即見到構成易撕線的小孔噴出多條水柱。

9月22日在斧山道運動場外派發的「尖叫」運動飲品被指疑有針孔，警方9月23日交代調查進展，指該品牌的飲品包裝有由多個小孔構成的「易撕線」設計，若樽身與膠標籤之間有水，按壓時積水可能會從易撕線小孔噴出。（林振華攝）

建華感謝警方、校方、家長、學生及公眾關注，並強調「尖叫」產品由農夫山泉在嚴格監控的環境下生產，並須通過國際認可的品質及安全檢測方可出廠；所有產品均經正規渠道進口及分銷，並符合香港相關食物安全法規，消費者可安心選購及飲用。

另外，建華集團表示，會主動與校方保持溝通，在配合校方安排下，到校向學生、家長及老師說明產品包裝設計及相關情況，並安排合適的試飲活動，讓大家更全面了解「尖叫」運動飲品。同時，集團將於10月1日至4日啟動「全城尖叫」試飲活動，「鼓勵大家齊運動、齊尖叫」，讓市民親身體驗產品，並加深對產品包裝設計及品質標準的了解，活動詳情稍後公布。