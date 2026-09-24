尖沙咀酒吧男子疑吸毒過量致死　遺體坐凳被抬落樓下　警帶走職員

尖沙咀發現屍體。消息稱，今日（23日）凌晨1時38分，一名年約40歲的男子相約友人，前往加拿分道25至31號一幢商業大廈一個酒吧消遣。其間事主懷疑暈倒，友人和酒吧男職員共兩人合力用凳將他抬到商廈電梯大堂，友人到達商廈樓下，短暫逗留後離開現場，剩下職員將事主搬到對面電單車「骨位」。



與此同時，救護員和警員接報到場見到職員和事主，救護員證實事主明顯死亡，職員最初向警員訛稱在附近發現事主陷入昏迷，於是將他抬落樓，但警員經了解後認為事件有可疑，經盤開後職員和盤托出，警員帶同該名職員和爆破工具前往該間酒吧，以防不時之需。



職員開門後，警員進入酒吧調查，發現酒吧空無一人，而且現場一早被人打掃乾淨，刑事調查隊亦到場跟進，在酒吧檢獲懷疑冰壺，並在廁所發現懷疑血跡。警員初步發現遺體已經僵硬和傳出異味，而且有屍班，大腿更有針孔，警方正調查事主死亡時間和確實死因，不排除有人吸毒過量致死。警方帶走該名職員，以作進一步調查。



男死者當時坐在凳上。（受訪者提供）

救護員經檢查後證實事主已經死亡，用白布遮掩遺體。（受訪者提供）

一名經過現場、來自內蒙古的黃姓男旅客用普通話表示，當時見到「一個男的用椅子把他（男死者）拖下來」，「女的還給他（男死者）掐人中」，之後該名女子離開，男子留在現場報警，黃先生形容男死者情況不太好，職員嘗試將死者頭部「立起來又倒下去」，黃先生估計死者吸毒或飲醉酒，隨後警員到場，經調查後證實事主死亡。

就現場所見，該具遺體由帳篷遮掩，警員到場調查。（陳永武攝）

被問到見到遺體時會否感到害怕，黃先生表示「不怕」，同時拍攝當時情況，包括男死者坐在凳上，以及救護員檢查男死者情況。

就現場所見，該具遺體由帳篷遮掩。據了解，涉事酒吧酒牌本周五（25日）到期，屬於正常營運。

男死者被人用凳抬到樓下，警員列之為證物。（陳永武攝）

警員到場調查。（陳永武攝）