林定國、周一鳴做Gym偶遇「面阻阻」？警隊新片宣傳租賣戶口陷阱

香港警察Facebook專頁又有新搞作！繼早前警務處處長周一鳴與行政會議召集人葉劉淑儀，合拍防罪宣傳短片，今日（30日）再發布新影片。是次場景設在健身室，律政司司長林定國與周一鳴齊齊做運動，偶遇時竟因使用設施問題而「面阻阻」。不過，一切都是警隊安排的生鬼橋段，旨在提醒市民提防洗黑錢及租借戶口陷阱。



警方的社交平台帖文寫道：「司長同處長去做gym 偶遇，但係就面阻阻，唔通佢哋真係有過節⋯」。（警隊facebook）

警方的社交平台帖文寫道：「司長同處長去做gym 偶遇，但係就面阻阻，唔通佢哋真係有過節⋯」。不過「過節」屬虛構，短片真正主題是打擊「洗黑錢」及「租借賣戶口」的不法行為。

事實上，犯罪集團的招攬手法無孔不入，以「微薄報酬」、「搵快錢」或「無需經驗」等藉口，利誘市民交出銀行戶口或個人資料。

警方透過影片呼籲市民，個人銀行戶口絕對要做到「唔租、唔借、唔賣」。近年不少市民因一時貪念，出售或借出戶口予詐騙集團作接收騙款之用，最終淪為「傀儡戶口」持有人，惹上官非，得不償失。

洗黑錢屬嚴重罪行 最高可囚14年

警方多次重申，市民切勿心存僥倖，以為單純借出戶口及售賣個人資料開設新戶口等，便是沒有參與任何違法行為或者直接處理犯罪得益，以為可逃避法律責任。根據過往成功的檢控案例，法庭明確地指出即使被捕人推搪自己為單純向第三者借出、賣出或出租戶口，成為傀儡戶口的持有人，沒有直接參與洗黑錢，其刑責與真正處理犯罪得益的人並無分別，法庭甚至會把這些考慮成為加刑因素。

洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產已經干犯罪行。一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬港元。