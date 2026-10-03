假冒客服騙案飆升　首8個月呃$7億　新招誘開NFC功能手機變讀卡機

短訊騙案日益猖獗！香港警方公布，今年1月至8月共錄得29,670宗詐騙案，較去年同期上升4.5%，損失金額高達52.1億港元。其中「假冒客服」騙案情況尤為嚴峻，首8個月錄得逾5,000宗，損失金額接近7億港元。



網罪科指出，騙徒除了透過短訊及電話接觸市民、利用假「驗證碼」轉帳外，近期更出現最新變種手法，誘使受害人下載惡意APK檔案及開啟NFC功能，將受害人的手機直接變成「讀卡機」盜用信用卡。



網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興（左一）、警司許綺惠（左二）、通訊事務管理局辦公室 首席規管事務經理陳建良（右二）及順豐香港公共事務及傳訊負責人秦玉英（右一）交代案件。（黃偉民攝）

詐騙案首8月錄近3萬宗升4.5% 損失$52億 假冒客服佔逾5000宗

2026年1月至8月，本港共錄得29,670宗詐騙案，較2025年同期的28,379宗上升4.5%，增加1,291宗，損失金額為52.1億港元，較去年同期的50.2億港元上升3.8%，增加1.9億港元。當中有超過5,000宗為假冒客服騙案，損失金額接近7億港元，分別佔整體詐騙案件宗數約17%及總損失金額約13.3%。

雖然整體詐騙形勢平穩，惟假冒客服有明顯升幅，騙徒主要有兩種方式接觸市民。第一為透過訊息，例如手機短訊或透過WhatsApp ，有關訊息大多會附上假冒客服的電話，指示市民回撥有關電話，找相關客服人員。第二個渠道，騙徒直接致電市民。無論哪種方法，騙徒想與市民直接傾談，從而逐步指示受害人操作手機及銀行戶口，繼而轉帳予騙徒，達成詐騙目的。

假冒客服騙案於今年1月至8月期間，總共宗數超過5,000宗，損失金額近7億港元。（警方提供）

騙徒主要有兩種方式接觸市民。第一為透過訊息，第二為直接致電市民。（警方提供）

七旬商人收假順豐短訊失$340萬 中年婦接假淘寶來電失$446萬

透過訊息假冒客服詐騙的騙案，從今年1月至7月期間，本港共發生280宗，平均每月發生40宗；而8月份，有關數字則急升至超過80宗，升幅約一倍。而有關損失金額，1月至7月期間的總損失為4,300萬元，平均按月損失620萬；而8月份已損失1,200萬元，同樣上升一倍。今年1月至8月期間，單一宗最高損失金額高達340萬元，一名74歲商人收到假冒順豐釣魚短訊，受害人回撥假客服電話，騙徒指受害人驗證銀行帳戶，受害人按騙徒指示，提供銀行帳戶資料，最終損失340萬。

透過訊息假冒客服詐騙的騙案，從今年1月至7月期間，本港共發生280宗，平均每月發生40宗。（警方提供）

至於透過電話直接致電市民的騙案數字，有更顯著的升幅，今年1月至7月期間，錄得3,070宗，平均每個月有約440宗；而8月份已急升至1,600宗，升幅達2.7倍。相關損失金額，1月至7月中，總共損失4.3億元，平均每個月損失6,180萬；而8月份總損失已高達2.1億，升幅為2.3倍。

透過電話直接致電市民的騙案數字，有更顯著的升幅，今年1月至7月期間，錄得3,070宗。（警方提供）

今年1月至8月期間，單一宗最高損失金額受害者為一名53歲家庭主婦，她接獲假冒淘寶客服來電，騙徒表示包裹有損毁，可安排賠償，引導她登入假網站網上銀行。騙徒以驗證銀行帳戶為由，指示將指定帳戶設為新收款人，並將所謂的「驗證碼」輸入到轉帳金額欄，最終轉帳446萬元。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠指，整體假冒客服騙案於今年1月至8月期間，總共宗數超過5,000宗，損失金額近7億港元。佔同期整體詐騙案件約17%及總損失金額約13.3%。

2026年1月至8月，本港共錄得29,670宗詐騙案，較2025年同期的28,379宗上升4.5%。（警方提供）

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠介紹主要3種騙案手法。（黃偉民攝）

假冒客服騙案的3大犯案手法 扮保費、會籍到期及包裹有問題

騙徒發送假冒客服訊息，主要有3種藉口。第一，騙徒假冒金融及保險服務，聲稱「你有個保費呢已經係到期啦，如果唔及時取消嘅話，就會自動扣費」；第二，假扮會籍到期，「你登記咗一個會員嘅會籍，由幾時開始呢就會向你收費啦，你要取消就打電話號碼」；第三，假扮物流公司或網購平台，聲稱包裹被弄失、寄失、扣留，出現問題，需要安排退款。

騙徒主要假冒金融及保險服務、假扮會籍到期及假扮辦物流公司或網購平台。（警方提供）

以上3個不同假冒客服的騙案手法，最終都會指示受害人致電「客服」電話處理。當成功撥通後，騙徒會引導受害人，轉用其他即時通訊軟件繼續對話，通常使用 WhatsApp，期間再使用話術告之情況，亦會指示對方使用視像通話方式，從而獲取信任。

有時騙徒會出示偽造員工證件，指示受害人分享屏幕，從而指示登入網上銀行或假網站。騙徒則透過分享屏幕幾秒鐘的時間，窺探受害人網上銀行的戶口現狀，再一步一步指示受害人，將錢轉帳給騙徒。

騙徒會引導受害人，轉用其他即時通訊軟件繼續對話，指示受害人分享屏幕，騙徒則透過分享屏幕幾秒鐘的時間，窺探受害人網上銀行的戶口現狀，再指示受害人將錢轉帳給騙徒。（警方提供）

最新變種騙案手法 誘騙下載惡意APP 開NFC功能手機變讀卡機

騙案層出不窮，更經常變種。網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興指，現時騙徒最新會誘使受害人下載電話應用程式，令手機直接變成讀卡機。受害人上釣後，致電客服人員後，對方會引導使用不同即時通訊軟件，期間騙徒會展示一些文件，例如貨件運單，或少量個人資料 ，試圖令受害人相信是真實客服。

當獲取信任後，騙徒會指示受害人安裝惡意程式，受害人會在WhatsApp或WeChat內，收到騙徒傳送的APK檔（壓縮檔的容器，包含了應用程式的程式碼），並在手機內進行安裝。受害人此時會同意所有授權，安裝程式。其後，騙徒會使用不同話術，遊說受害人開啓手機內NFC功能。

受害人會在WhatsApp或WeChat 內，收到騙徒傳送的APK檔，騙徒會使用不同話術，遊說受害人開啓手機內NFC功能。（警方提供）

受害人發現信用卡被盜用 騙徒進行二次掠奪的操作

開啟NFC功能後，受害人便能使用八達通、信用卡感應結帳。在惡意軟件配合下，騙徒使用不同話術，最終目的為誘導受害人「拍低張卡落手機上面」，上述操作不會顯示背後任何「碌卡」動作 ，惟受害人其後會發覺，網上銀行（e-banking）有不尋常金額交易出現，再接獲銀行通知，信用卡被盜用。

此時，騙徒想進行二次掠奪。當受害人被銀行通知，有違規轉賬發生時，受害人會比較警惕。騙徒會對受害人解釋，可先清還卡數，稍後會進行退款，然後再進行上述手法，進行詐騙。

騙徒誘使受害人下載電話應用程式，令手機直接變成讀卡機。（警方提供）

轟炸受害人營造驚慌 輸入假驗證碼變真轉帳金額

另一種手法，騙徒利用一種「轟炸式」手法 ，令受害人變得緊張驚慌的情況下，致受害人認為不合理，但仍會將一個驗證碼，輸入至銀行轉賬金額一欄。

騙徒會假冒速遞公司，聲稱運送出了問題，有錢要退還，然後叫受害人致電客服。騙徒之後會有一連串的操作，誘導在銀行內登記騙徒的戶口，作為收款人 ，期間使用不同話術，指要驗證受害人的銀行戶口或個人身份等等藉口 ，指示輸入多一個驗證碼。

騙徒要求受害人把假網站提供的「驗證碼」輸入網上銀行的「轉賬金額」欄位，用話術令受害人誤以為正在驗證，實際上是向騙徒轉賬。（警方提供）

過程中誘導受害人，把假網站提供的「驗證碼」輸入網上銀行的「轉賬金額」欄位。一般進入轉帳一欄，轉帳人會十分警惕，但配合前面一連串對話後，受害人會誤信誤以為正在驗證，無論是四位數字，五位數字也好，直接輸入到轉帳金額內，再按確定，最終驗證碼其實就是轉帳銀碼 。騙徒更會訛稱驗證失敗，要求重複操作，轉走存款。

警三大策略打擊假冒客服騙案 上中下游三路堵截

上游部份，警方會追蹤騙徒使用的一些釣魚網站的域名，鎖定到背後管理平台或相關機構，合作展開打擊行動 。網罪科今年6月，聯同內地警方展開 「傲鷹」行動，成功瓦解一個假冒水務署，發放釣魚短訊的跨境集團，拘捕了合共中港兩地16人，包括三個內地主腦，集團涉及至少720宗的騙案，損失金額當時是高達1630萬港元 。

中游部分 ，主要是防止詐騙短訊的傳送，警方會在電訊網路商的層面裡面進行堵截， 騙徒通常會透過一些短訊的中介平台，批量發送釣魚短訊，即使不是逐個逐個用手機發射釣魚訊息。 警方會與電訊商合作，識別可疑短訊，例如一些異常的傳送人名稱，假冒倉運公司，但名字和真正登記短訊傳送人名稱是有異的，亦會將與詐騙相關的發送人的名稱，轉交予電訊商進行源頭的攔截，電訊商便會推送警示訊息。譬如市民有時收到一個釣魚詐騙短訊後，會收到另一個由電訊商發出的短訊，提醒先前收到的是詐騙訊息， 希望減低市民受害的風險。

警方利用上中下游三路，打擊涉及假冒客戶的騙案。（警方提供）

另外，警方針對傳送詐騙短訊的偽基站，偽基站會利用一些「貓池」裝置發送短訊。 網罪科今年7月，就在將軍澳拘捕一名25歲的本地男子 ，他用私家車上的偽基站，傳送超過一千條的偽冒投資公司釣魚短訊，他以涉嫌串謀詐騙被捕 。

下游方面，警方針對「洗黑錢」加強偵查和拘捕 ，追蹤騙徒向業界公布相關情報，藉此提高警覺 。過去一個月，警方在「謀攻」行動內，搗破多個詐騙集團，拘捕了269人，涉及超過200宗詐騙案件 ，騙款高達3.2億港元 ，被捕人士因涉嫌以欺騙手段取得財產和洗黑錢罪被捕

警方防騙呼籲：緊守「六不」原則 善用「防騙視伏器」查核風險

警方呼籲，不要使用可疑短訊提供的聯絡方法；不要向陌生人分享屏幕或交出驗證資料；只透過官方渠道下載應用程式；不要在不明網站輸入個人或銀行資料；不要按陌生人的指示進行信用卡讀卡操作，尤其不要在安裝不明程式後，再按指示開啟NFC功能，或將信用卡貼近手機；確認交易前，必須看清楚收款人及轉賬金額，不要把所謂「驗證碼」輸入轉賬金額欄位；留意銀行發出的交易提示。

警方又建議，可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏APP」評估風險，或致電「防騙易18222」熱線查詢。「防騙視伏器」當中有「一鍵舉報」功能，可上載截圖及可疑電話號碼／連結。